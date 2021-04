Dôvera v českú ekonomiku zaznamenala v apríli výrazný rast

Praha 26. apríla (TASR) - Dôvera v českú ekonomiku sa tento mesiac výrazne zvýšila, keď zlepšenie nálad zaznamenali spotrebitelia aj podnikatelia. Medzi podnikateľmi sa dôvera v ekonomiku zvýšila vo väčšine sektorov, nálada klesla iba v stavebníctve. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje Českého štatistického úradu.



Index ekonomickej dôvery vzrástol v apríli na 94,7 bodu z marcovej hodnoty 87 bodov. Výraznou mierou k tomu prispeli spotrebitelia. Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol 94,7 bodu, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci to bolo 87 bodov, uviedol server RTTNews.



Index podnikateľskej dôvery vzrástol na 94,8 bodu z 87,7 bodu v marci, k čomu prispelo zlepšenie nálady v priemysle aj obchode. V prvom prípade vzrástol index dôvery z 95,4 na 102,3 bodu a v druhom z 86,9 na 94,9 bodu. Naopak, v stavebníctve index dôvery klesol, a to zo 116,4 na 110,9 bodu.