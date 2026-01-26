< sekcia Ekonomika
Dôvera v ekonomiku ČR sa udržala na stabilnej úrovni
Prispel k tomu optimizmus v podnikateľskej oblasti, ktorý kompenzoval pokles nálady medzi spotrebiteľmi.
Autor TASR
Praha 26. januára (TASR) - Dôvera v českú ekonomiku sa na začiatku tohto roka udržala na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. Prispel k tomu optimizmus v podnikateľskej oblasti, ktorý kompenzoval pokles nálady medzi spotrebiteľmi. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).
Celkový index dôvery v českú ekonomiku, ktorý zahrnuje dôveru podnikateľov aj spotrebiteľov, dosiahol v januári 100,2 bodu. To je rovnaká hodnota ako v decembri. Zároveň sa udržal nad kľúčovou hranicou 100 bodov, čo naznačuje pozitívny výhľad.
Celkové údaje o vývoji dôvery v českú ekonomiku podporil index podnikateľskej dôvery. Ten vzrástol v januári na 98,6 bodu z decembrovej hodnoty 98 bodov, ktorá predstavovala osemmesačné minimum.
Zlepšila sa nálada v priemysle, službách aj obchode. Čiastkový index nálady v priemysle dosiahol 92 bodov oproti 91,5 bodu v závere minulého roka a podindex pre oblasť obchodu 96,8 bodu oproti decembrovej úrovni 96,5 bodu. Najvýraznejší rast zaznamenal čiastkový index nálady vo vybraných službách. V januári dosiahol 104,2 bodu, zatiaľ čo v decembri minulého roka predstavoval 102,9 bodu.
Naopak, v stavebníctve nálada klesla, pričom príslušný čiastkový index dosiahol 112 bodov. V decembri to bolo 116,7 bodu.
Pokles zaznamenala a nálada medzi spotrebiteľmi. Zatiaľ čo v decembri predstavoval index spotrebiteľskej dôvery 111 bodov, v januári zaznamenal 108,2 bodu, najnižšiu úroveň za tri mesiace. Spotrebitelia sú pesimistickí najmä v súvislosti s celkovým vývojom ekonomiky v nasledujúcich 12 mesiacoch. Vzrástol aj počet spotrebiteľov, podľa ktorých je ich súčasná finančná situáciu horšia než pred rokom.
