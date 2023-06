Dôvera v ekonomiku eurozóny aj celej Únie v júni klesla

Brusel 29. júna (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny aj celej Európskej únie (EÚ) tento mesiac opäť klesla, už druhý mesiac v rade. Dôvodom bolo zhoršenie nálady podnikateľov zo všetkých odvetví. Len spotrebiteľom sa v júni nálada mierne zlepšila. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Európskej komisie. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa rýchleho odhadu EK sa index ekonomického sentimentu (ESI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom ďalšieho vývoja v regióne, v prípade eurozóny v júni 2023 znížil medzimesačne o 1,1 bodu na 95,3 bodu. To je jeho najmenšia hodnota od vlaňajšieho novembra a menej než 96 bodov, ktoré očakávali analytici. Aj ESI pre celú Úniu tento mesiac klesol o 1,1 bodu na 94 bodov.



Naproti tomu index očakávaní v oblasti zamestnanosti (Employment Expectations Indicator, EEI) mierne vzrástol, a to v oboch blokoch o 0,4 bodu, pričom v EÚ dosiahol 104,39 bodu a v euroregióne 105 bodov.



Pokiaľ ide o jednotlivé komponenty, podľa EK sa v rámci eurozóny v júni zhoršila nálada medzi výrobcami (na -7,2 z -5,3 bodu v máji), stavbármi (na -2 z -0,3 bodu), poskytovateľmi služieb (na 5,7 zo 7,1 bodu) a maloobchodníkmi (na -6 z -5,3 bodu). Len spotrebiteľský sentiment mierne vzrástol na -16,1 z -17,4 bodu.



Pokiaľ ide o ceny, index spotrebiteľských inflačných očakávaní v júni klesol na 6,1 bodu, čo je jeho najnižšia hodnota od marca 2016, zatiaľ čo index očakávaných výrobných cien sa znížil na 4,4 bodu a je najmenší od novembra 2020.



Spomedzi najväčších ekonomík EÚ hodnota ESI klesla v júni v Nemecku (-1,9 bodu), Taliansku (-1,1 bodu), Holandsku (-1 bodu) a Španielsku (-0,9 bodu), zatiaľ čo v Poľsku zostala prakticky nezmenená (-0,1 bodu) a zlepšila sa vo Francúzsku (+0,8 bodu).