Dôvera v ekonomiku eurozóny aj celej EÚ v máji vzrástla

Brusel 27. mája (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny aj celej Európskej únie (EÚ) v máji 2025 vzrástla. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Európskej komisie (EK). TASR o tom informuje na základe správy, ktorú Komisia v utorok zverejnila na svojej webovej stránke.



Podľa najnovších údajov sa index ekonomického sentimentu (ESI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom ďalšieho vývoja v regióne, v máji 2025 zvýšil, po dvoch mesiacoch poklesu. A to v EÚ o 0,6 bodu na 95,2 bodu a v eurozóne o 1 bod na 94,8 bodu.



Prieskum ďalej odhalil, že aj indikátor očakávaní v oblasti zamestnanosti (EEI) v máji vzrástol v EÚ o 0,6 na 97,5 bodu a v regióne, ktorý zaviedol euro o 0,5 na 97 bodov. No aj napriek zmazaniu časti strát z predchádzajúcich mesiacov zostávajú oba ukazovatele pod svojím dlhodobým priemerom 100 bodov.



K nárastu ESI v máji prispelo zlepšenie dôvery v maloobchode, v stavebníctve a medzi spotrebiteľmi, zatiaľ čo dôvera v priemysle a službách zostala vo všeobecnosti stabilná.



Spotrebiteľská dôvera pritom v máji vzrástla o 1,4 percentuálneho bodu v EÚ aj v eurozóne, pričom v eurozóne dosiahla -15,2 bodu a v EÚ -14,5 bodu.



Spomedzi najväčších ekonomík EÚ vzrástol ESI v Taliansku (na 98,6 z 95,8 bodu) a v Nemecku (na 91,5 z 90 bodov), ale klesol vo Francúzsku (na 93,1 z 96,6 bodu) a Španielsku (na 103,4 zo 103,8 bodu).