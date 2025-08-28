< sekcia Ekonomika
Dôvera v ekonomiku eurozóny aj celej EÚ sa v auguste zhoršila
Indikátor ekonomického sentimentu (ESI) v eurozóne zaznamenal v auguste pokles o 0,5 bodu na 95,2 bodu.
Autor TASR
Brusel 28. augusta (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny tento mesiac nečakane klesla, pod čo sa podpísalo zhoršenie nálady spotrebiteľov, ako aj podnikateľov v niektorých odvetviach. Pokles zaznamenala aj dôvera v ekonomiku celej Európskej únie. Poukázali na to najnovšie výsledky prieskumu Európskej komisie, ktoré zverejnili portály tradingeconomics a euronews.
Indikátor ekonomického sentimentu (ESI) v eurozóne zaznamenal v auguste pokles o 0,5 bodu na 95,2 bodu. Analytici pritom očakávali zvýšenie indexu na 96 bodov. Čo sa týka celej EÚ, index dôvery klesol o 0,3 bodu na 94,9 bodu. V obidvoch prípadoch tak index zotrváva hlboko pod dlhoročným priemerom, ktorý predstavuje hodnota 100 bodov.
V prípade eurozóny sa výrazne zhoršila nálada medzi spotrebiteľmi, pokles však zaznamenala aj medzi podnikateľmi v oblasti služieb a v sektore stavebníctva. Index spotrebiteľskej dôvery klesol z júlovej úrovne -14,7 bodu na -15,5 bodu. Údaj za august je tak najhorší od apríla tohto roka, keď index predstavoval -16,6 bodu.
V prípade sektora služieb klesol index zo 4,1 bodu na 3,6 bodu a v prípade stavebníctva z -3,1 na -3,5 bodu. Naopak, mierne sa zlepšila nálada v maloobchode. Príslušný čiastkový index dosiahol -6,5 bodu, zatiaľ čo v júli predstavoval -6,6 bodu. Čiastočne sa zlepšila nálada aj v oblasti priemyslu. Zatiaľ čo v júli index dosiahol -10,5 bodu, v auguste predstavoval -10,3 bodu.
V rámci veľkých ekonomík EÚ sa dôvera v ekonomiku výrazne zhoršila v Španielsku a klesla aj v Nemecku a Taliansku, avšak miernejším tempom. Naopak, výrazne vzrástla v Holandsku a mierne v Poľsku. Vo Francúzsku sa prakticky nemenila.
