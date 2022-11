Dôvera v ekonomiku eurozóny aj EÚ v novembri vzrástla

Brusel 29. novembra (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny v novembri 2022 vzrástla, prvýkrát za deväť mesiacov, teda od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu koncom februára. Prispel k tomu väčší optimizmus medzi spotrebiteľmi aj v sektore služieb. Ukázali to výsledky najnovšieho prieskumu Európskej komisie (EK). TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



Podľa prieskumu sa kľúčový ukazovateľ ďalšieho vývoja v regióne, indikátor ekonomického sentimentu (IES) v prípade eurozóny v novembri zvýšil na 93,7 bodu z 92,7 bodu v októbri po ôsmich po sebe nasledujúcich mesiacoch poklesu. Tento výsledok mierne prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali že index stúpne na 93,5 bodu.



No aj napriek tomu zostala hodnota IES blízko dvojročného minima, keďže na náladu v regióne negatívne pôsobia rastúce náklady na pôžičky, tvrdohlavo vysoká inflácia a vyhliadky na recesiu ekonomiky v budúcom roku, ako aj prehlbujúca sa energetická kríza v zimných mesiacoch.



Prieskum ďalej ukázal, že v novembri sa zlepšila dôvera spotrebiteľov (na -23,9 z -27,5 bodu) aj podnikateľov v sektore služieb (na 2,3 z 2,1 bodu v októbri), naopak, klesla v priemysle (na -2 z -1,2 bodu) a stavebníctve (na 2,3 z 2,6 bodu).



Inflačné očakávania spotrebiteľov sa tiež výrazne znížili na 30,1 bodu v novembri z októbrových 37,3 bodu a medzi podnikateľmi klesli na 40,4 zo 44,8 bodu. Spotrebitelia v novembri pozitívnejšie hodnotili svoju finančnú situáciu za uplynulých 12 mesiacov aj vyhliadky na nasledujúcich 12 mesiacov a naznačili, že sú ochotní pred sviatkami viac míňať.



Dôveru v priemysle však zasiahli zhoršujúce sa celkové knihy objednávok a hromadenie hotových výrobkov.



V celej Európskej únii sa indikátor ekonomického sentimentu v novembri zvýšil o 1 bod na 92,2 bodu. V oboch blokoch vzrástol tiež indikátor očakávaní zamestnanosti (EEI), a to v eurozóne o dva body na 107,4 bodu a v EÚ o 1,4 bodu na 106,3 bodu.