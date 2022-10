Dôvera v ekonomiku eurozóny aj EÚ v októbri klesla

Brusel 28. októbra (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny v októbri klesla na najnižšiu úroveň za zhruba dva roky. Prispelo k tomu výrazné zhoršenie nálady v službách aj vo výrobe. Ukázal to v piatok najnovší prieskum Európskej komisie (EK), ktorý prevzala TASR.



Podľa výsledkov prieskumu sa kľúčový ukazovateľ ďalšieho vývoja v regióne, indikátor ekonomického sentimentu (IES), v októbri znížil na 92,5 bodu zo septembrových 93,6 bodu. To je jeho najnižšia hodnota od novembra 2020.



Pokles dôvery v službách a výrobe bol totiž len čiastočne kompenzovaný miernym zlepšením dôvery v maloobchode a spotrebiteľskej dôvery, ukázal prieskum.



Konkrétne index dôvery v priemysle klesol už ôsmy mesiac po sebe, a to na -1,2 bodu z -0,3 bodu v septembri, a je najnižší od januára 2021. Ekonómovia však predpovedali ešte horší výsledok, a to pád tohto indexu na -1,8 bodu.



Aj index sentimentu v službách klesol viac, ako sa očakávalo, na 1,8 zo 4,4 bodu namiesto na 3,2 bodu. Je tak najnižší od apríla 2021.



Medzitým sa indikátor spotrebiteľskej dôvery v októbri zvýšil na -27,6 bodu z rekordného minima -28,8 bodu mesiac predtým.



Podobne sa v októbri zlepšila dôvera v stavebníctve eurozóny a príslušný index vzrástol na 2,6 z 1,8 bodu, najmä vďaka zlepšeným očakávaniam v oblasti zamestnanosti.



Indikátor ekonomického sentimentu v celej Európskej únii (EÚ) tento mesiac klesol o 1,5 bodu na 90,9 bodu. To je jeho najnižšia hodnota od augusta 2020, keďže optimizmus sa zhoršil tak v službách, ako aj vo výrobe v dôsledku očakávaného zhoršenia dopytu.