Brusel 28. januára (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny aj tento mesiac klesla. Dôvodom bolo najmä zhoršenie nálady spotrebiteľov a tiež pokles dôvery v sektore služieb a v maloobchode, keďže reštrikčné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 zostávajú v platnosti. Ukázali to vo štvrtok výsledky prieskumu Európskej komisie (EK).



Konkrétne kľúčový ukazovateľ ďalšieho vývoja v regióne, ktorý platí eurom, indikátor ekonomického sentimentu (IES) v januári klesol na 91,5 z 92,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Analytici však očakávali ešte horší výsledok, a to zníženie indexu na 89,5 bodu.



Prieskum EK ďalej odhalil, že index spotrebiteľskej dôvery sa znížil na -15,5 bodu z -13,8 bodu v decembri tak, ako to naznačil rýchly odhad. Domácnosti v januári hodnotili horšie svoje minulé aj budúce finančné podmienky a sú menej ochotné uskutočniť veľké nákupy. Zhoršili sa aj ich očakávania týkajúce sa všeobecnej hospodárskej situácie.



Čiastkový index dôvery v priemysle eurozóny však v januári nečakane vzrástol na -5,9 z -6,8 bodu mesiac predtým, kým analytici počítali s jeho znížením na -7,2 bodu.



Hodnotenie úrovne celkových objednávok v priemysle sa pritom zlepšilo už siedmy mesiac po sebe, zatiaľ čo očakávania vo výrobe aj hodnotenie zásob hotových výrobkov sa v januári nezmenili.



Medzitým index sentimentu v službách v januári klesol na -17,8 z -17,1 bodu v decembri. Aj tento výsledok však prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že dosiahne -18,8 bodu.



Sentiment v maloobchode sa v januári znížil na -18,9 z decembrových -12,9 bodu. Dôvera v stavebníctvo sa v januári nezmenila a zostala na úrovni -7,7 bodu.



Celkový index dôvery podnikateľov zo všetkých sektorov sa pritom v januári zvýšil na -0,27 z decembrových -0,40 bodu.



Výsledky prieskumu však naznačujú, že ekonomika eurozóny v 1. štvrťroku 2021 opäť klesne, uviedol Jack Allen-Reynolds, ekonóm spoločnosti Capital Economics. S tým, že región čaká ešte dlhá cesta, kým dostane vírus pod kontrolu.