Dôvera v ekonomiku eurozóny dosiahla najvyššiu úroveň za 2,5 roka
Autor TASR
Brusel 30. októbra (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny sa tento mesiac zvýšila, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za 2,5 roka. Prispeli k tomu ako spotrebitelia, tak podnikatelia, keď sa nálada zlepšila vo všetkých sledovaných sektoroch. Najnovšie údaje, ktoré vo štvrtok prezentovala Európska komisia, zverejnil portál RTTNews.
Indikátor ekonomického sentimentu (ESI) dosiahol v októbri 96,8 bodu po septembrovej hodnote 95,6 bodu. To je najvyššia hodnota ESI od apríla 2023. Navyše, údaje sú lepšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s minimálnym zlepšením nálady v eurozóne a rastom indexu na 95,7 bodu.
Dôvera v ekonomiku menovej únie vzrástla medzi spotrebiteľmi aj v podnikateľskej oblasti. Index spotrebiteľskej dôvery sa zvýšil zo septembrovej hodnoty -14,9 bodu na -14,2 bodu. Spresnený údaj je totožný s rýchlym odhadom.
Vzrástla aj nálada v priemysle, pričom príslušný index dosiahol -8,2 bodu. To je najlepší výsledok od júna 2023. Na porovnanie, v septembri predstavoval -10,1 bodu.
Nálada sa nečakane zlepšila aj v sektore služieb. Analytici očakávali pokles indexu zo septembrovej hodnoty 3,7 bodu na 3,3 bodu. Index však vzrástol na 4 body.
Lepšie sa vyvíjali údaje aj v prípade maloobchodu a stavebníctva. Index dôvery v maloobchode vzrástol v októbri na -6,8 bodu z -7,7 bodu a v prípade stavebného sektora sa zvýšil zo septembrovej hodnoty -3,4 bodu na -2,9 bodu.
