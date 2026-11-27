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Dôvera v ekonomiku eurozóny klesla na najnižšiu úroveň od júna
Indikátor ekonomického sentimentu, ktorý EK zostavuje, klesol na 95,8 bodu. Nenaplnili sa očakávania trhu, že novembrová hodnota indikátora bude 97,2 bodu.
Autor TASR
Brusel 27. novembra (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny sa v novembri už tretí mesiac v rade oslabila a dostala sa na najnižšiu úroveň od júna. Vyplýva to z prieskumu Európskej komisie (EK), ktorého výsledky zverejnila v piatok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Indikátor ekonomického sentimentu, ktorý EK zostavuje, klesol na 95,8 bodu. Nenaplnili sa očakávania trhu, že novembrová hodnota indikátora bude 97,2 bodu. Index nálady v stavebníctve sa znížil na -7 bodov z októbrových -6,1 bodu a ukazovateľ dôvery v spracovateľskom priemysle klesol na -5,1 bodu z hodnoty -3,6 bodu. Indikátor odzrkadľujúci očakávania priemyselných výrobcov v oblasti predajných cien stúpol na šesťmesačné maximum 25 bodov.
Index nálady v sektore služieb eurozóny sa nezmenil a zostal na úrovni 4,8 bodu. Ukazovateľ nálady maloobchodníkov sa posilnil na -8 bodov z októbrových -8,6 bodu a index dôvery spotrebiteľov sa zlepšil na -16,9 z októbrových -17,9 bodu. Inflačné očakávania spotrebiteľov sa oslabili na najnižšiu úroveň od februára, čiže od obdobia pred začiatkom vojny v Iráne, ktorá spôsobila rast cien ropy na niekoľkoročné maximá.
V rámci najväčších hospodárstiev eurozóny sa dôvera v ekonomiku zhoršila v Taliansku, Francúzsku a Španielsku, ale zlepšila sa v Nemecku a Holandsku.
Indikátor ekonomického sentimentu, ktorý EK zostavuje, klesol na 95,8 bodu. Nenaplnili sa očakávania trhu, že novembrová hodnota indikátora bude 97,2 bodu. Index nálady v stavebníctve sa znížil na -7 bodov z októbrových -6,1 bodu a ukazovateľ dôvery v spracovateľskom priemysle klesol na -5,1 bodu z hodnoty -3,6 bodu. Indikátor odzrkadľujúci očakávania priemyselných výrobcov v oblasti predajných cien stúpol na šesťmesačné maximum 25 bodov.
Index nálady v sektore služieb eurozóny sa nezmenil a zostal na úrovni 4,8 bodu. Ukazovateľ nálady maloobchodníkov sa posilnil na -8 bodov z októbrových -8,6 bodu a index dôvery spotrebiteľov sa zlepšil na -16,9 z októbrových -17,9 bodu. Inflačné očakávania spotrebiteľov sa oslabili na najnižšiu úroveň od februára, čiže od obdobia pred začiatkom vojny v Iráne, ktorá spôsobila rast cien ropy na niekoľkoročné maximá.
V rámci najväčších hospodárstiev eurozóny sa dôvera v ekonomiku zhoršila v Taliansku, Francúzsku a Španielsku, ale zlepšila sa v Nemecku a Holandsku.