Dôvera v ekonomiku eurozóny klesla v júli na 9-mesačné minimum

Brusel 28. júla (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny sa zhoršila aj tento mesiac, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za posledných deväť mesiacov. Výsledky ovplyvnil pokles nálady medzi podnikateľmi, a to takmer vo všetkých sektoroch. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Európska komisia v piatok uviedla, že jej index ekonomického sentimentu (ESI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom ďalšieho vývoja v regióne, klesol v júli na 94,5 bodu z 95,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená pokles tretí mesiac v rade a na najnižšiu úroveň od októbra minulého roka, keď index dosiahol 93,9 bodu. Výsledok je zároveň horší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s poklesom indexu iba na 95 bodov.



Za zhoršením dôvery v ekonomiku eurozóny stojí zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) kombinované s vytrvale vysokou infláciou, aj keď tá sa postupne zmierňuje. Výrazne klesol index podnikateľov z výrobného sektora, a to na -9,4 bodu z -7,3 bodu v júni. Pokles, aj keď miernejší, zaznamenala nálada medzi podnikateľmi v oblasti služieb (5,7 bodu oproti júnovej hodnote 5,9 bodu) a v stavebníctve, kde index klesol z -2,4 na -3,1 bodu.



Naopak, zlepšila sa nálada medzi podnikateľmi v maloobchode, ako aj medzi spotrebiteľmi. V prvom prípade dosiahol čiastkový index -4,5 bodu, zatiaľ čo v júni to bolo -5,9 bodu a v prípade spotrebiteľov predstavoval index -15,1 bodu, pričom v júni dosiahol -16,11 bodu.