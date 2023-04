Dôvera v ekonomiku eurozóny sa tento mesiac stabilizovala

Brusel 27. apríla (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny sa tento mesiac ustálila a veľmi mierne vzrástla, aj keď má výrobný sektor problémy. Inflačné očakávania sa zároveň zmiernili. TASR o tom informuje na základe výsledkov prieskumu, ktoré vo štvrtok zverejnila Európska komisia.



Podľa prieskumu index ekonomického sentimentu (ESI) ktorý je kľúčovým ukazovateľom ďalšieho vývoja v eurozóne, sa v apríli zvýšil len veľmi mierne, na 99,3 bodu z marcových 99,2 bodu. Ekonómovia pritom očakávali, že index vzrastie na 99,9 bodu.



Prieskum odhalil, že dôvera v priemysle euroregiónu v apríli opäť klesla, už tretí mesiac po sebe, a to na -2,6 z -0,5 bodu.



Podľa Komisie je nepravdepodobné, že by sa v najbližších mesiacoch dôvera v priemysle výrazne zlepšila. Knihy objednávok sa totiž zhoršili, zásoby sú stále príliš vysoké a výrobné plány boli zredukované.



Indikátor sentimentu v stavebníctve sa však stabilizoval a zostal na úrovni 1 bod. No vzhľadom na to, že trhy s nehnuteľnosťami v mnohých členských štátoch klesajú a dopyt po hypotékach sa znižuje, je pravdepodobné, že stavebný sektor zaznamená v druhej polovici roka určité oslabenie.



Zároveň sa však v apríli zlepšil sentiment v sektore služieb, na 10,5 z 9,6 bodu, v maloobchode (na -1,0 z -1,5 bodu) aj medzi spotrebiteľmi (na -17,5 z -19,1 bodu), pričom domácnosti hodnotili lepšie svoju finančnú situáciu vďaka poklesu cien energií a zvýšení miezd.



Hospodárstvo eurozóny tak zatiaľ ťahá najmä sektor služieb, zatiaľ čo výrobný sektor má problémy. Očakávania v oblasti zamestnanosti zároveň už dva mesiace po sebe klesajú, čo pravdepodobne povedie k vyšším úsporám.



Pokiaľ ide o ceny, index inflačných očakávaní v apríli klesol na 15,1 bodu, čo je jeho najnižšia hodnota od decembra 2020, zatiaľ čo ukazovateľ vývoja cien hotových výrobkov sa znížil na 12 bodov (najmenej od januára 2021).



Spomedzi najväčších ekonomík eurozóny bol index ESI najvyšší v Španielsku (3,7 bodu), po ktorom nasledovali Nemecko (0,8 bodu) a Taliansko (0,3 bodu), zatiaľ čo v prípade Holandska dosiahol -1,6 bodu a Francúzska -4,2 bodu.



Ide o prvý súbor dôležitých údajov pred májovým zasadnutím Európskej centrálnej banky. Nezdá sa však, že by aktuálne čísla poskytli jasnejší obraz o prebiehajúcom, ale nerovnomernom zotavovaní ekonomiky regiónu. To vyvoláva otázku, či banka na budúci týždeň zvýši kľúčové úrokové sadzby o 25 alebo 50 bázických bodov.