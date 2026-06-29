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Dôvera v ekonomiku eurozóny sa v júni posilnila
V jednotlivých sektoroch sa nálada vyvíjala rozdielne.
Autor TASR,aktualizované
Brusel 29. júna (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny sa v júni zlepšila. Vyplýva to z prieskumu Európskej komisie (EK), ktorého výsledky zverejnila v pondelok. Index ekonomického sentimentu (ESI), ktorý EK zostavuje, stúpol na 95 bodov, čím prekonal očakávanie trhu, že jeho júnová hodnota bude 94,3 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V jednotlivých sektoroch sa nálada vyvíjala rozdielne. Jej ukazovateľ sa mierne zlepšil v odvetví služieb, v maloobchode a v spracovateľskom priemysle. Dôvera v stavebnom sektore sa však oslabila.
V rámci najväčších ekonomík eurozóny sa index ekonomického sentimentu výrazne zlepšil v Holandsku, Nemecku a Taliansku. Mierne sa posilnil aj v Španielsku. Vo Francúzsku sa v podstate nezmenil.
Ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery v eurozóne sa v júni tiež zlepšil, a to na -17,7 bodu z májových -19 bodov. Išlo už o druhý mesiac zlepšenia dôvery. Spotrebitelia boli menej pesimistickí v hodnotení ekonomiky a zlepšili sa očakávania v oblasti ich budúcej finančnej situácie. Mierne pozitívnejšie hodnotili aj svoju doterajšiu finančnú situáciu a prejavili trochu silnejšiu ochotu robiť väčšie nákupy.
Rast úverov podnikom v eurozóne vzrástol v máji najvyšším tempom za tri roky
Úvery firmám v eurozóne pokračovali v raste aj v máji, pričom tempo rastu bolo najvýraznejšie za viac než tri roky. Zrýchlil sa aj rast úverov domácnostiam, v porovnaní s pôžičkami pre firmy však bolo zrýchlenie miernejšie. Uviedla to v pondelok Európska centrálna banka (ECB), ktorej údaje zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Pôžičky nefinančným spoločnostiam v menovej únii vzrástli v máji medziročne o 4 % oproti 3,4-percentnému rastu v predchádzajúcom mesiaci. To je najvýraznejší rast od februára 2023.
V raste pokračovali aj úvery domácnostiam v eurozóne a rovnako sa tempo rastu zrýchlilo, avšak iba mierne. Po aprílovom medziročnom raste o 3 % sa v máji zvýšili o 3,1 %. Tempo rastu však prekonalo očakávania analytikov, ktorí počítali s jeho spomalením na 2,9 %.
Celkovo tak rast úverov v súkromnom sektore eurozóny dosiahol v máji 3,9 %, zatiaľ čo v apríli 3,5 %. Májový vývoj predstavuje najvýraznejšie tempo rastu pôžičiek v rámci celého súkromného sektora eurozóny od marca 2023.
ECB zároveň zverejnila údaje o vývoji peňažnej zásoby v eurozóne, pričom tie ukázali, že rast v tomto segmente sa minulý mesiac výrazne zrýchlil. Menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v menovej únii, vzrástol v máji medziročne o 3,2 %. V apríli to bolo o 2,7 %.
V jednotlivých sektoroch sa nálada vyvíjala rozdielne. Jej ukazovateľ sa mierne zlepšil v odvetví služieb, v maloobchode a v spracovateľskom priemysle. Dôvera v stavebnom sektore sa však oslabila.
V rámci najväčších ekonomík eurozóny sa index ekonomického sentimentu výrazne zlepšil v Holandsku, Nemecku a Taliansku. Mierne sa posilnil aj v Španielsku. Vo Francúzsku sa v podstate nezmenil.
Ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery v eurozóne sa v júni tiež zlepšil, a to na -17,7 bodu z májových -19 bodov. Išlo už o druhý mesiac zlepšenia dôvery. Spotrebitelia boli menej pesimistickí v hodnotení ekonomiky a zlepšili sa očakávania v oblasti ich budúcej finančnej situácie. Mierne pozitívnejšie hodnotili aj svoju doterajšiu finančnú situáciu a prejavili trochu silnejšiu ochotu robiť väčšie nákupy.
Rast úverov podnikom v eurozóne vzrástol v máji najvyšším tempom za tri roky
Úvery firmám v eurozóne pokračovali v raste aj v máji, pričom tempo rastu bolo najvýraznejšie za viac než tri roky. Zrýchlil sa aj rast úverov domácnostiam, v porovnaní s pôžičkami pre firmy však bolo zrýchlenie miernejšie. Uviedla to v pondelok Európska centrálna banka (ECB), ktorej údaje zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Pôžičky nefinančným spoločnostiam v menovej únii vzrástli v máji medziročne o 4 % oproti 3,4-percentnému rastu v predchádzajúcom mesiaci. To je najvýraznejší rast od februára 2023.
V raste pokračovali aj úvery domácnostiam v eurozóne a rovnako sa tempo rastu zrýchlilo, avšak iba mierne. Po aprílovom medziročnom raste o 3 % sa v máji zvýšili o 3,1 %. Tempo rastu však prekonalo očakávania analytikov, ktorí počítali s jeho spomalením na 2,9 %.
Celkovo tak rast úverov v súkromnom sektore eurozóny dosiahol v máji 3,9 %, zatiaľ čo v apríli 3,5 %. Májový vývoj predstavuje najvýraznejšie tempo rastu pôžičiek v rámci celého súkromného sektora eurozóny od marca 2023.
ECB zároveň zverejnila údaje o vývoji peňažnej zásoby v eurozóne, pričom tie ukázali, že rast v tomto segmente sa minulý mesiac výrazne zrýchlil. Menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v menovej únii, vzrástol v máji medziročne o 3,2 %. V apríli to bolo o 2,7 %.