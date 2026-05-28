Dôvera v ekonomiku eurozóny sa v máji mierne posilnila
V rámci najväčších ekonomík eurozóny sa index ekonomického sentimentu zlepšil v Nemecku a Francúzsku, v podstate sa nezmenil v Taliansku a Španielsku, ale klesol v Holandsku.
Autor TASR
Brusel 28. mája (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny sa v máji mierne zlepšila. Vyplýva to z prieskumu Európskej komisie (EK), ktorého výsledky zverejnila vo štvrtok. Index ekonomického sentimentu (ESI), ktorý EK zostavuje, stúpol na 93,5 bodu z aprílových 93,2 bodu. Nenaplnil sa tak predpoklad trhu, že klesne na 92,8 bodu. Aprílová hodnota ESI však bola najnižšia za viac ako päť rokov, keďže výhľad ekonomiky zhoršila vojna v Iráne. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V máji sa v eurozóne mierne zlepšila nálada v segmente poskytovateľov služieb. Ukazovateľ, ktorý ju mapuje, stúpol na 2,2 bodu z aprílových 1,4 bodu. Zlepšil sa aj indikátor dôvery spotrebiteľov na -19 bodov z úrovne -20,6 bodu. Zhoršil sa však index nálady v sektore spracovateľského priemyslu na -8 bodov z aprílových -7,7 bodu, v odvetví maloobchodu na -10,9 bodu z úrovne -10 bodov a v stavebníctve na -3,6 bodu z hodnoty -2,8 bodu.
