Brusel 28. septembra (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny tento mesiac klesla, aj keď menej, ako očakávali analytici. Dôvodom bolo najmä zhoršenie nálady spotrebiteľov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Európskej komisie. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa rýchleho odhadu EK sa index ekonomického sentimentu (ESI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom ďalšieho vývoja v euroregióne, v septembri 2023 znížil na 93,3 bodu z 93,6 bodu v auguste. To je jeho najmenšia hodnota od novembra 2020, ale viac než 92,5 bodu, ktoré očakávali analytici.



K poklesu ESI prispelo najmä výrazné zníženie spotrebiteľského sentimentu. V septembri sa však mierne zhoršila aj dôvera maloobchodníkov a stavbárov.



Konkrétne, spotrebiteľská dôvera v septembri klesla, už druhý mesiac po sebe, a to na -17,8 bodu z -16 bodov v auguste. Respondenti začali byť pesimistickejší, pokiaľ ide o ich minulú aj budúcu finančnú situáciu a očakávanú všeobecnú ekonomickú situáciu.



Index sentimentu v priemysel sa naopak v septembri zvýšil na -9 z -9,9 bodu pred mesiacom. No zatiaľ čo názor manažérov na súčasnú úroveň celkových objednávok sa naďalej zhoršoval, ich očakávania v oblasti produkcie stúpli už druhý mesiac po sebe.



Indikátor dôvery v službách v septembri mierne klesol na 4 body z augustových 4,3 bodu, keď sa hodnotenie minulého dopytu zhoršilo.



Dôvera v maloobchode v sledovanom období pritom klesla na -5,7 z -5,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci a dôvera v stavebníctve sa znížila na -6,2 z -5,4 bodu v dôsledku zhoršenia objednávok.



Pokiaľ ide o ceny, index spotrebiteľských inflačných očakávaní sa v septembri zvýšil o 2,9 bodu na 12 bodov a v prípade cien hotových výrobkov vzrástli očakávania podnikateľov medzimesačne o 0,5 bodu na 3,6 bodu.