Dôvera v ekonomiku eurozóny v marci nečakane klesla

Brusel 30. marca (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny zaznamenala tento mesiac nečakaný pokles. Podpísalo sa pod to výraznejšie zhoršenie nálady v dvoch kľúčových odvetviach - v priemysle a službách. Uviedla to vo štvrtok Európska komisia, ktorej údaje zverejnil server RTÉ.



Index ekonomického sentimentu (ESI) v eurozóne, ktorý je kľúčovým ukazovateľom ďalšieho vývoja v regióne, dosiahol v marci 99,3 bodu oproti nadol revidovanej februárovej hodnote 99,6 bodu. Ekonómovia očakávali rast indexu na 99,8 bodu, zatiaľ čo pôvodná hodnota pre február bola stanovená na 99,7 bodu.



Výrazne sa zhoršila nálada v priemysle, kde príslušný index klesol do záporného pásma, pričom aj pôvodný údaj za február bol revidovaný smerom nadol. V marci dosiahol index -0,2 bodu oproti februárovej hodnote 0,4 bodu, pričom pôvodný odhad stanovil februárovú hodnotu indexu na 0,5 bodu.



Nálada klesla aj v sektore služieb, najväčšom v rámci ekonomiky eurozóny, aj keď pokles nebol výrazný. Zatiaľ čo vo februári dosiahol príslušný index 9,5 bodu, v marci predstavoval 9,4 bodu. Očakával sa však rast na 10,3 bodu.



Mierny pokles zaznamenala aj nálada spotrebiteľov v eurozóne, aj keď sa udržala v blízkosti zhruba ročného maxima. Index spotrebiteľskej dôvery v eurozóne dosiahol v marci -19,2 bodu oproti -19,1 bodu vo februári.