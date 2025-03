Dôvera v ekonomiku eurozóny v marci nečakane klesla

Brusel 28. marca (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny zaznamenala tento mesiac nečakaný pokles, a to na najnižšiu úroveň od začiatku roka. Klesla nálada medzi spotrebiteľmi a čo sa týka podnikateľských sektorov, nálada sa vyvíjala nepriaznivo najmä v oblastiach služieb a maloobchodu. Výsledky prieskumu Európskej komisie zverejnil v piatok portál RTTNews.



Index ekonomického sentimentu (ESI) dosiahol v marci 95,2 bodu, čo je najnižšia hodnota od začiatku roka. Na porovnanie, vo februári predstavoval 96,3 bodu. Ekonómovia pritom počítali s rastom nálady a indexom na úrovni 97 bodov.



Vývoj ESI výrazne ovplyvnili spotrebitelia. Index spotrebiteľskej dôvery pre eurozónu klesol v marci na -14,5 bodu oproti februárovej hodnote -13,6 bodu, čo znamená potvrdenie predbežného odhadu spred týždňa. Je to najnižšia hodnota od decembra minulého roka a nižšia aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí počítali so zlepšením nálady a indexom na úrovni -13 bodov.



V prípade podnikateľského sektora vývoj v marci ovplyvnil najmä sektor služieb. Príslušný čiastkový index klesol z 5,1 bodu vo februári na 2,4 bodu. Zhoršila sa nálada aj v maloobchode, kde príslušný index dosiahol -6,8 bodu. Vo februári predstavoval -5,1 bodu.



Ešte výraznejšiemu zhoršeniu nálady v celom podnikateľskom sektore zabránil vývoj v priemysle. V tejto oblasti sa index dôvery zvýšil na 6-mesačné maximum -10,6 bodu z februárovej hodnoty -11 bodov. Napriek tomu, aj v tomto prípade bol výsledok o niečo slabší, keďže analytici očakávali rast indexu na -10,5 bodu.