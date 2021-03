Dôvera v ekonomiku eurozóny v marci vzrástla viac, ako sa čakalo

Brusel 30. marca (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny v marci vzrástla. A viac, ako sa očakávalo. Ukázali to v utorok výsledky najnovšieho prieskumu Európskej komisie (EK), pričom príslušný ukazovateľ prekročil dlhodobý priemer, prvý raz od chvíle, keď pandémia nového koronavírusu zasiahla Európu pred 12 mesiacmi.



Konkrétne indikátor ekonomického sentimentu (IES) v regióne, ktorý zaviedol euro, sa v marci vyšplhal na 101 bodov z 93,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Marcová hodnota indexu je najvyššia od februára 2020 a prekonala aj odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že stúpne na 96 bodov.



„Prvýkrát od vypuknutia ochorenia COVID-19 na kontinente je IES mierne nad svojím dlhodobým priemerom,“ uviedla EK. Komisia informovala tiež, že spomedzi najväčších ekonomík regiónu zaznamenalo Nemecko najstrmší medzimesačný nárast IES, a to o 7,9 bodu na 103,7 bodu.



Prieskum ďalej odhalil, že čiastkový index dôvery v priemysle eurozóny v marci nečakane vzrástol na 2 body z februárových -3,1 bodu, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že klesne na -5 bodov. Aj index spotrebiteľskej dôvery v marci vzrástol, a to na -10,8 bodu z -14,8 bodu vo februári.



Podnikateľom v sektore služieb sa tiež zlepšila nálada. Ich dôvera stúpla na -9,3 z -17 bodov pred mesiacom. Marcový výsledok prekonal prognózy ekonómov, ktorí očakávali nárast čiastkového indexu dôvery v službách na -14,4 bodu. Rovnako indikátor dôvery v maloobchode v marci stúpol, a to na -12,2 z -19,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci.