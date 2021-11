Dôvera v ekonomiku eurozóny v novembri klesla

Brusel 29. novembra (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny v novembri 2021 klesla na najnižšiu úroveň za šesť mesiacov, keďže spotrebitelia aj firmy zápasia s prudkým nárastom inflácie a znovu ožívajúcou pandémiou ochorenia COVID-19, ktoré z regiónu opäť urobilo ohnisko nákazy. Ukázal to v pondelok prieskum Európskej komisie.



Podľa výsledkov prieskumu kľúčový ukazovateľ ďalšieho vývoja v regióne, indikátor ekonomického sentimentu (IES), v novembri 2021 klesol na 117,5 bodu zo 118,6 bodu v predchádzajúcom mesiaci.



To je jeho najnižšia hodnota za šesť mesiacov a zhoduje sa s očakávaniami analytikov. Napriek poklesu zostal novembrový index blízko rekordného maxima 119 bodov, ktoré dosiahol v júli.



Prieskum EK ďalej ukázal, že čiastkový index dôvery spotrebiteľov v novembri klesol na -6,8 z -4,8 bodu v októbri a je najnižší za sedem mesiacov. To odráža pesimistickejší názor domácností na vývoj ich finančnej situácie, s čím súvisia aj ich plány na veľké nákupy a očakávania týkajúce sa všeobecnej ekonomickej situácie.



Ale index dôvery podnikateľov v priemysle eurozóny sa v novembri veľmi nezmenil a znížil sa len mierne na 14,1 zo 14,2 bodu, zatiaľ čo dôvera podnikateľov v službách sa zlepšila a stúpla na 18,4 z 18 bodov, pričom v maloobchode sa zvýšila na 3,7 bodu z 1,9 bodu.



Aj index dôvery podnikateľov v stavebnom sektore v novembri vzrástol na 9 bodov z 8,6 bodu v októbri.



Inflácia v eurozóne sa tento mesiac pravdepodobne vyšplhala ďalej nad hranicu 4 %, čím odkrajuje väčšiu časť z rozpočtov domácností. Zatiaľ čo Európska centrálna banka stále považuje tento nárast za prevažne prechodný, niektorí analytici sa domnievajú, že cenové tlaky môžu pretrvávať dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo.



K problémom v eurozóne sa pridáva obnovenie nákazy v regióne aj nový variant, ktorý sa môže šíriť rýchlejšie ako v súčasnosti známe kmene koronavírusu.



Členovia euroregiónu vrátane Holandska a Nemecka už zaviedli nové obmedzenia na zastavenie prudkému nárastu infekcií, zatiaľ čo Rakúsko a Slovensko obnovili lockdown.