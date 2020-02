Dôvera v ekonomiku eurozóny vo februári vzrástla

Brusel 27. februára (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny aj celej Európskej únie (EÚ) sa vo februári zvýšila. Dôvodom bolo zlepšenie nálady spotrebiteľov a v menšej miere aj podnikateľov v priemysle a v službách, zatiaľ čo sentiment v maloobchode a stavebníctve klesol. Ukázal to vo štvrtok najnovší prieskum Európskej komisie.



Podľa výsledkov prieskumu sa kľúčový ukazovateľ ďalšieho vývoja v euroregióne, indikátor ekonomického sentimentu (IES), vo februári zvýšil na 103,5 bodu z januárových 102,6 bodu.



Aj IES celej Európskej únie (EÚ) vo februári stúpol, a to medzimesačne o 0,5 bodu na 103 bodov.



Z prieskumu Európskej komisie ďalej vyplýva, že čiastkový index spotrebiteľskej dôvery v eurozóne vo februári vzrástol na -6,6 z -8,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je jeho najvyššia hodnota od septembra minulého roka. Prispeli k tomu pozitívnejšie očakávania domácností pokiaľ ide o všeobecnú hospodársku situáciu, ako aj o niečo priaznivejšie hodnotenie ich minulosti a budúcnosti.



Podobne aj čiastkový index dôvery v priemysle eurozóny sa v novembri zvýšil, už druhý mesiac po sebe, a to na -6,1 bodu z -7 bodov v januári a v službách stúpol na 11,2 z 11 bodov.



Index dôvery v maloobchode však klesol na -0,2 z -0,1 bodu a v stavebníctve na 5,3 z 5,8 bodu. Bolo to spôsobené zhoršením objednávok a pesimistickejšími očakávaniami manažérov v otázke zamestnanosti.



To potvrdzuje aj pokles čiastkového indexu zamestnanosti v eurozóne vo februári o 0,3 bodu na 105 bodov.