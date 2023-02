Dôvera v ekonomiku eurozóny vo februári klesla, v EÚ sa nezmenila

Brusel 27. februára (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny sa tento mesiac prekvapujúco znížila, aj keď len mierne, v celej Európskej únii (EÚ) zostala nezmenená. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v pondelok zverejnila Európska komisia.



Podľa najnovšieho prieskumu index ekonomického sentimentu (ESI) ktorý je kľúčovým ukazovateľom ďalšieho vývoja v regióne, v prípade eurozóny vo februári 2023 mierne klesol na 99,7 bodu z revidovaných 99,8 bodov v januári, čo bola najvyššia hodnota indexu za sedem mesiacov. Ekonómovia pritom očakávali, že index sa aj vo februári zvýši, čo by bolo štvrtýkrát po sebe, a to na 101 bodov z pôvodných 99,9 bodu v januári.



V celej Európskej únii (EÚ) zostal ESI vo februári na januárovej úrovni 97,8 bodu.



Prieskum odhalil, že vo februári sa v eurozóne zhoršila nálada medzi výrobcami (na 0,5 z 1,2 bodu v januári) a v sektore služieb (na 9,5 zo 10,4 bodu), ale zlepšila sa medzi obchodníkmi (na -0,1 z -0,7 bodu) a v stavebníctve (na 1,8 z 1,4 bodu).



Zároveň, indikátor spotrebiteľskej dôvery v eurozóne zostal vo februári 2023 na januárovej úrovni -19 bodov, čo je jeho najvyššia hodnota od februára 2022 na základe očakávaní, že inflácia sa spomalila, keďže energetická kríza vďaka miernemu počasiu zoslabla. To vyvoláva nádej, že región by sa tento rok mohol vyhnúť recesii.



V celej EÚ sa index spotrebiteľskej dôvery tento mesiac zvýšil o 1,5 bodu na -20,6 bodu.



Spotrebitelia v Únii pozitívnejší hodnotili minulú, ako aj o budúcu finančnú situáciu. To sa premietlo do zvýšenia ochoty uskutočniť veľké nákupy. Výrazne sa zlepšili aj názory spotrebiteľov na všeobecnú ekonomickú situáciu v ich krajine.