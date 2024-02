Dôvera v ekonomiku eurozóny vo februári nečakane klesla

Brusel 28. februára (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny zaznamenala vo februári nečakaný pokles, keď výrazne klesla nálada medzi podnikateľmi, a to vo všetkých sledovaných sektoroch. Nálada spotrebiteľov zaznamenala rast, naďalej tu však prevažuje pesimizmus. TASR o tom informuje na základe správ portálov RTTNews a tradingeconomics. Tie zverejnili výsledky prieskumu, ktoré v stredu oznámila Európska komisia.



Index ekonomického sentimentu (ESI) dosiahol vo februári 95,4 bodu oproti nadol revidovanej januárovej hodnote 96,1 bodu. Pôvodne bol za január stanovený ESI na úrovni 96,2 bodu. Údaj za február je omnoho horší, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali so zvýšením indexu na 96,7 bodu.



Podnikateľskú dôveru v eurozóne stále ovplyvňuje inflácia, vysoké náklady na pôžičky a slabý zahraničný dopyt. Nálada klesla tento mesiac ako vo výrobnom sektore, tak v oblasti služieb, maloobchodu, ako aj v stavebníctve.



Index dôvery vo výrobnom sektore dosiahol vo februári -9,5 bodu, zatiaľ čo v januári predstavoval -9,3 bodu. Februárová hodnota indexu je najnižšia za posledných šesť mesiacov.



V oblasti maloobchodu dosiahol index -6,7 bodu oproti januárovej úrovni -5,6 bodu a v stavebníctve klesol z -4,6 na -5,4 bodu. Najvýraznejší pokles nálady zaznamenali podniky v oblasti služieb. Zatiaľ čo v januári dosiahol index 8,4 bodu, vo februári to bolo 6 bodov.



Nálada sa vo februári mierne zlepšila iba medzi spotrebiteľmi, naďalej však zotrváva v negatívnom pásme, čo znamená prevažovanie pesimizmu. Oproti januárovej hodnote - 16,1 bodu dosiahol príslušný index vo februári -15,5 bodu.



Z piatich najväčších ekonomík eurozóny sa dôvera v ekonomiku zvýšila iba v Holandsku, piatej najväčšej ekonomike bloku. V štyroch najväčších, Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku a Španielsku, index ekonomickej dôvery klesol.