Dôvera v ekonomiku eurozóny vo februári klesla
Autor TASR
Brusel 26. februára (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny sa tento mesiac zhoršila. Veľkou mierou sa pod to podpísala výrazne horšia nálada medzi podnikateľmi v oblasti služieb. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Európskej komisie, ktoré Brusel zverejnil vo štvrtok. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Index ekonomického sentimentu (ESI) klesol vo februári na 98,3 bodu z januárovej hodnoty 99,3 bodu, ktorá predstavovala trojročné maximum. Výsledok prekvapil ekonómov, ktorí počítali s rastom ESI na 99,8 bodu. Index sa tak opäť vzdialil od dlhodobého priemeru, ktorý predstavuje hodnota 100 bodov.
Za poklesom nálady v eurozóne je najmä situácia v sektore služieb. Tam index klesol na štvormesačné minimum 5 bodov z januárovej hodnoty 6,8 bodu. Ekonómovia pritom očakávali, že index sa zvýši na 7,5 bodu.
Klesla aj nálada v priemysle, pokles bol však v porovnaní s vývojom v službách miernejší. V januári dosiahol príslušný index -6,8 bodu, vo februári klesol na -7,1 bodu. Aj tu sa však očakávalo zlepšenie nálady a rast indexu na -6,1 bodu.
Celkovú dôveru v ekonomiku eurozóny čiastočne podporili podnikatelia v oblasti maloobchodu a spotrebitelia. V obidvoch prípadoch nálada vzrástla na najvyššiu úroveň za viac než rok.
Index dôvery v maloobchode vzrástol z -5,7 na -4,5 bodu, čo je najvyššia hodnota indexu od decembra 2024. Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol vo februári -12,2 bodu oproti januárovej hodnote -12,4 bodu. Februárová hodnota indexu je tak najvyššia od novembra 2024.
Z najväčších ekonomík eurozóny zaznamenali najprudší pokles ESI Francúzsko a za ním Taliansko. Naopak, v Nemecku a Španielsku sa udržal na relatívne stabilnej úrovni, aj keď aj v ich prípade bol v mínusových hodnotách.
