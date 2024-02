ŠÚ SR:Dôvera v ekonomiku stúpla zásluhou optimizmu medzi podnikateľmi

Bratislava 28. februára (TASR) - Ekonomická nálada na Slovensku sa vo februári medzimesačne zvýšila, keď sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) rastom o 5,4 bodu dosiahol hodnotu 106,3. K rastu indikátora došlo napriek tomu, že sa zlepšili hodnotenia len pri jednej z piatich jeho zložiek. Oproti minulému roku bola ekonomická nálada pozitívnejšia o 15,1 bodu, dlhodobý priemer presiahla o 0,3 bodu, informoval v stredu Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Ekonomická nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi, ktoré vyjadrujú očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach a u spotrebiteľov. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od maximálne negatívnych -100 bodov do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).



Pesimistická nálada sa prehĺbila v priemysle, stavebníctve aj obchode. Po päťmesačnom oživení došlo k opätovnému zhoršeniu aj spotrebiteľskej atmosféry. Ekonomický vývoj videli optimistickejšie len podnikatelia v službách.



Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave vo februári poklesol o jeden bod na hodnotu -9,3. Vývoj indikátora výrazne ovplyvnil rast zásob hotových výrobkov. Zvýšené zásoby avizujú najmä vo výrobe dopravných prostriedkov a strojov a zariadení inde nezaradených.



Sezónne očistený indikátor dôvery v službách zaznamenal vo februári výrazný nárast, a to o 20 bodov na hodnotu 30,7. Nárast bol vo všetkých troch zložkách - podnikateľskej situácii, dopyte aj očakávanom dopyte. Podnikateľská situácia sa najvýraznejšie zlepšila vo finančných a poisťovacích činnostiach. Dopyt za posledné tri mesiace najviac vzrástol v umení, zábave a rekreácii, v nasledujúcich troch mesiacoch najväčší nárast predpokladajú administratívne a podporné služby.



Sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 1 bod na -9 vplyvom nepriaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Medzimesačne sa prepadol aj indikátor dôvery v obchode, a to o 0,7 bodu na hodnotu 7.



Indikátor spotrebiteľskej dôvery sa vo februári znížil o 1,5 bodu na -13,4. Napriek poklesu sa však naďalej udržal nad úrovňou dlhodobého priemeru, a to o 6,8 bodu. Spotrebitelia boli pesimistickejší pri troch zo štyroch zložiek indikátora. Najviac sa obávajú nastávajúceho vývoja celkovej hospodárskej situácie, očakávajú však aj zhoršenie vývoja nezamestnanosti a pesimistickí boli aj pri očakávanej tvorbe úspor. Mierne pozitívnejší očakávajú len vývoj finančnej situácie domácností.