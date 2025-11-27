< sekcia Ekonomika
Dôvera v ekonomiku Švédska je na trojročnom maxime
Index ekonomickej dôvery vzrástol vo Švédsku v novembri na 101,7 bodu zo 100,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia hodnota indexu od júla 2022.
Autor TASR
Štokholm 27. novembra (TASR) - Dôvera vo švédsku ekonomiku vzrástla v novembri na najvyššiu úroveň za viac než tri roky. Uviedol to vo štvrtok Národný inštitút pre ekonomický výskum (NIER). Okrem toho sa darilo aj obchodu, keď podľa údajov štatistického úradu za mesiac október vykázalo Švédsko výrazný rast obchodného prebytku. Informovali o tom agentúra DPA a portál RTTNews.
Čo sa týka jednotlivých sektorov, výrazne sa zlepšila nálada v stavebníctve. Zatiaľ čo v októbri dosiahol čiastkový index 98 bodov, v novembri to bolo 102,5 bodu.
Nálada sa zlepšila aj v oblasti služieb a vo výrobe. V prvom prípade vzrástol príslušný čiastkový index zo 102,7 na 104,3 bodu a v druhom prípade z 99,4 na 100,9 bodu.
Pesimistickejší sú však spotrebitelia. Index spotrebiteľskej dôvery klesol v novembri na 96,1 bodu z 96,8 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Veľkou mierou sa pod to podpísali pesimistickejšie očakávania, čo sa týka finančnej situácie domácností v budúcich 12 mesiacoch.
Okrem celkovej ekonomickej dôvery v novembri dobré výsledky vykázal aj zahraničný obchod Švédska za október, za ktorý krajina zaznamenala medziročný rast prebytku, a to takmer na dvojnásobok. Navyše, v septembri evidovala výrazný deficit.
Podľa najnovších údajov švédskeho štatistického úradu obchodný prebytok dosiahol minulý mesiac 1,5 miliardy švédskych korún (135,94 milióna eur). V októbri 2024 predstavoval prebytok 0,8 miliardy SEK a v septembri tohto roka zaznamenalo Švédsko obchodný deficit na úrovni 4,9 miliardy SEK.
Za októbrovým prebytkom je obchod Švédska s krajinami mimo Európskej únie. V rámci tohto obchodu zaznamenala severská krajina prebytok na úrovni 25,6 miliardy SEK. Naopak, v prípade obchodu s krajinami EÚ vykázalo Švédsko deficit na úrovni 24,1 miliardy SEK.
(1 EUR = 11,0345 SEK)
