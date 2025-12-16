< sekcia Ekonomika
Dôvera v nemeckú ekonomiku sa v decembri zlepšila
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 16. decembra (TASR) - Dôvera v nemeckú ekonomiku sa v decembri výrazne zlepšila. Analytici očakávajú, že expanzívna fiškálna politika podporí hospodárske oživenie, oznámil v utorok ekonomický inštitút ZEW na základe výsledkov svojho prieskumu medzi analytikmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index ekonomickej dôvery, ktorý vyjadruje očakávania na najbližších šesť mesiacov, sa v decembri zvýšil na 45,8 z 38,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci a dosiahol tak najvyššiu úroveň od júla tohto roka. Hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie sa však mierne zhoršilo. Zodpovedajúci ukazovateľ dosiahol -81 bodov v porovnaní s úrovňou -78,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
Po troch rokoch hospodárskej stagnácie sú šance na oživenie dobré, a to sa odráža aj na nálade, uviedol prezident inštitútu ZEW Achim Wambach. Očakáva sa, že expanzívna fiškálna politika poskytne nemeckej ekonomike nový impulz, oživenie však zostáva krehké, upozornil. Pretrvávajúce obchodné konflikty a geopolitické napätie budú pravdepodobne ovplyvňovať reformnú agendu aj v roku 2026, dodal Wambach.
Situácia automobilového priemyslu sa v decembri zlepšila a ostatné exportne orientované odvetvia, ako napríklad chemický a farmaceutický priemysel a kovospracujúci sektor, takisto posilnili, ale menej výrazne. Napriek podpornej fiškálnej politike predstavujú vysoké clá a štrukturálne konkurenčné znevýhodnenia pre tieto odvetvia výzvy, priblížil Wambach.
Inštitút ZEW uskutočnil svoj prieskum medzi 177 analytikmi v období od 8. do 15. decembra.
