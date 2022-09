Dôvera v nemeckú ekonomiku sa v septembri výrazne znížila

Mníchov 26. septembra (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa tento mesiac výrazne zhoršila nálada. Ich dôvera v ekonomiku klesla už štvrtý mesiac po sebe a viac, ako sa očakávalo, na najnižšiu úroveň od mája 2020, keď krajinou otriasla pandémia ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe prieskumu, ktorý v pondelok zverejnil renomovaný mníchovský inštitút Ifo.



Podľa výsledkov prieskumu sa index podnikateľskej dôvery v Nemecku v septembri 2022 znížil na 84,3 bodu z 88,6 v auguste. To je najhorší výsledok od mája 2020, keď dosiahol 79,7 bodu. Ekonómovia pritom očakávali, že index dôvery v septembri klesne na 87 bodov.



Horší ako očakávaný výsledok prieskumu v septembri je tak ďalším znakom toho, že najväčšia európska ekonomika mieri do recesie, keďže čelí energetickej kríze.



Ifo uviedol, že zaznamenal pokles vo všetkých štyroch hlavných sektoroch ekonomiky, vo výrobe, službách, obchode a stavebníctve. Dôvera vo výrobný sektor, ktorý je hnacím motorom nemeckej ekonomiky, pritom obzvlášť prudko klesla, až o 14,2 bodu.



Podľa Ifo sa pesimizmus vo firmách "výrazne zvýšil". Konkrétne čiastkový index očakávaní na najbližšie mesiace klesol na 75,2 z 80,5 bodu v auguste. Zhoršilo sa aj hodnotenie súčasnej situácie, a to na 94,5 z 97,5 bodu.



"Nemecká ekonomika skĺzava do recesie," povedal prezident Ifo Clemens Fuest. "Pesimizmus týkajúci sa nadchádzajúcich mesiacov rozhodne vzrástol," dodal.



Nemecko čelí prudkému rastu inflácie, najmä cien energií, po tom, ako Rusko prerušilo dodávky plynu cez kľúčový plynovod Nord Stream 1, keďže napätie v súvislosti s vojnou na Ukrajine narastá. Nemecko bolo pred vojnou silne závislé od ruských dodávok.



Recesia v Nemecku sa teraz javí ako "nevyhnutná", povedal analytik ING Carsten Brzeski a poukázal na "vysokú infláciu, prudký nárast cien energií, pokračujúce problémy v dodávateľskom reťazci a oslabenie globálneho dopytu".



Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka sa v 2. štvrťroku (apríl - jún) zvýšil len veľmi mierne, o 0,1 %, a miera inflácie v auguste dosiahla 7,9 %, čo je výrazne nad 2 % cieľom Európskej centrálnej banky.