Dôvera v retail a inovácie pokračuje

M-MARKET, a.s. je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 koncentrovaný najmä v prenájme nehnuteľností, developerských činnostiach, správe a tiež facility managemente. Od roku 2012 spoločnosť M-Market začala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Prometheus Capital a.s. pôsobiť aj na trhu private equity.

Bratislava 10. decembra (OTS) - Holding cieľavedome vstúpil do viacerých projektov, ktoré sa budú perspektívne rozvíjať počas pandémie, ale aj v období po nej.Napriek pretrvávajúcej pandémii spoločnosť M-MARKET, a.s. pokračuje v investovaní a v správe majetku, ktorý tvoria najmä lokálne nákupné centrá. V tomto roku holding investične vstúpil do niekoľkých zaujímavých projektov, stal sa spoluvlastníkom obchodného centra Shopping Palace Zlaté piesky s najväčším podielom, sfinalizoval akvizíciu OC Dubrawa v Bratislave, stal sa majiteľom komunitného obchodno-zábavného centra Južanka v Trenčíne a ešte v tomto roku plánuje dokončiť akvizíciu OC Glawica.konštatuje predseda predstavenstva a prezident slovenskej spoločnosti M-MARKET, a.s.a dodáva: „Od roku 2012 M-MARKET, a.s. vlastní a prevádzkuje lokálne nákupné centrá pod značkami KOCKA a KOCKA mini. V súčasnosti ich je 15. Nachádzajú sa napríklad v Senci, Modre, Rožňave, Zvolene vo Vrútkach alebo vo Veľkom Krtíši.V tomto roku M-MARKET, a.s. spustil nový web www.m-market.sk a predstavil rebranding loga evokujúceho orla. Orol symbolizuje dynamiku, cieľavedomosť a vyhľadávanie príležitostí z nadhľadu. Orol je známy tiež tým, že stále zveľaďuje svoje hniezdo. M-MARKET, a.s. chce podobne pokračovať v zveľaďovaní slovenského portfólia a v investovaní do perspektívnych technológií a riešení vyvinutých na Slovensku.