Dôvera v slovenskú ekonomiku sa v decembri zvýšila
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - Koniec roka priniesol medzi slovenskými podnikateľmi a spotrebiteľmi zlepšenie nálady. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol druhý mesiac po sebe, v decembri sa zvýšil o 3,8 bodu na úroveň 101,9. K celkovému zlepšeniu prispel predovšetkým optimizmus v priemysle, optimistickejší však boli aj podnikatelia v stavebníctve, obchode a aj spotrebitelia. Naopak, nálada v sektore služieb sa zhoršila. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Ekonomická nálada naďalej zaostáva za úrovňou rovnakého obdobia minulého roka o 4,7 bodu a zároveň je o 4,1 bodu nižšia než dlhodobý priemer.
Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v decembri vzrástol o 11,7 bodu na hodnotu 3,7, čo predstavuje najvyššiu úroveň od decembra 2024. Tento vývoj ovplyvnilo hlavne zvýšenie očakávanej produkcie a rast objednávok. Zvýšenie produkcie očakávajú najmä podniky vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov, dopravných prostriedkov a v chemickom priemysle.
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v decembri 2025 klesol na hodnotu 3,3 bodu, čo v medziročnom porovnaní predstavuje viac než štvornásobný pokles. Oproti minulému mesiacu sa najvýraznejšie zhoršilo hodnotenie podnikateľskej situácie, predovšetkým vo finančných a poisťovacích službách. Nepriaznivo sa vyvíjal aj dopyt za predchádzajúce obdobie. Najväčší pokles oproti minulému mesiacu zaznamenali v odvetví informácií a komunikácie.
Indikátor dôvery v obchode v decembri oproti novembru stúpol o dva body na hodnotu 10,3. Respondenti hodnotili pozitívne zamestnanosť a očakávajú aj vyššie podnikateľské aktivity. Zvýšenie aktivít v najbližších troch mesiacoch očakávajú predovšetkým v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach. Zvýšenie počtu zamestnancov plánujú hlavne v predaji motorových vozidiel.
V decembri sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o dva body na -0,5 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok a očakávanej zamestnanosti.
Nálada slovenských spotrebiteľov sa v poslednom mesiaci roka mierne zlepšila. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery oproti novembru vzrástol o 2,2 bodu na úroveň -22,4. Za dlhodobým priemerom však naďalej zaostáva o 2,5 bodu. Dôvera spotrebiteľov sa v decembri zvýšila pri troch zo štyroch zložiek indikátora.
Optimistickejšie hodnotili očakávaný vývoj financií v domácnostiach, a to celkovú finančnú situáciu, ako aj úspory. Pozitívnejšie vnímali aj vývoj nezamestnanosti. Na druhej strane sa prehĺbili obavy z budúceho vývoja celkovej hospodárskej situácie.
