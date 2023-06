Dôvera v švédsku ekonomiku dosiahla v júni 9-mesačné maximum

Štokholm 29. júna (TASR) - Dôvera v švédsku ekonomiku v júni opäť vzrástla, už druhýkrát po sebe a na najvyššiu úroveň za deväť mesiacov. Podporilo ju najmä zvýšenie dôvery podnikateľov v sektore služieb a v maloobchode. Ukázali to vo štvrtok výsledky prieskumu Národného inštitútu pre ekonomický výskum NIER. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa prieskumu celkový index ekonomickej dôvery v švédsku ekonomiku v júni vzrástol na 90,3 bodu z 89,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je jeho najväčšia hodnota od septembra 2022, keď dosiahol 92,8 bodu.



Prieskum ďalej odhalil, že dôvera podnikateľov v sektore služieb sa zvýšila na 92,4 z 90,4 bodu. Prispelo k tomu pozitívne hodnotenie dopytu za uplynulé tri mesiace, ako aj vývoj prevádzky spoločnosti.



Aj index dôvery v maloobchode v júni vzrástol, medzimesačne o 1 bod na 87,2 bodu.



Indikátor dôvery vo výrobnom sektore zostal v júni takmer nezmenený, pričom jeho hodnota len veľmi mierne klesla na 102,3 zo 102,4 bodu.



A zároveň podnikateľom v stavebníctve sa nálada zhoršila a ich dôvera v júni výrazne klesla na 96,8 zo 100,3 bodu pred mesiacom.



Na druhej strane, indikátor spotrebiteľskej dôvery sa v júni zvýšil na ročné maximum 71,7 zo 70,3 bodu v máji. Ekonómovia však počítali so zvýšením indexu až na 78,2 bodu.