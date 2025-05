Dôvera v taliansku ekonomiku v máji vzrástla

Rím 29. mája (TASR) - Talianskym spotrebiteľom aj podnikateľom sa v máji 2025 zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla. To vyvoláva nádeje na zvýšenie aktivity tretej najväčšej ekonomiky eurozóny. Ukázali to vo štvrtok výsledky prieskumu štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Konkrétne, index spotrebiteľskej dôvery v Taliansku sa v máji 2025 zvýšil na 96,5 bodu z 92,7 bodu v apríli. Prispeli k tomu nárast všetkých jeho zložiek - čiastkového indexu ekonomickej klímy (na 97,5 z 89,6 bodu v apríli), osobnej situácie (na 96,1 z 93,9 bodu), hodnotenia súčasných podmienok (na 98,6 z 95,4 bodu) aj budúcich (na 93,7 z 89,1 bodu).



Čo sa týka podnikateľskej klímy, index IESI (ISTAT Economic Sentiment Indicator) sa v máji zvýšil na 93,1 z 91,6 bodu v apríli. Index dôvery vo výrobe pritom vzrástol na 86,5 z 85,8 bodu, a to najmä vďaka zlepšeniu objednávok aj očakávania budúcej produkcie.



Dôvera v stavebníctve však v máji opäť klesla, na 102,2 zo 103,6 bodu v apríli. Na druhej strane index dôvery v službách sa zvýšil na 94,5 z 91,4 bodu a v maloobchode stúpol na 102,8 zo 101,8 bodu.



Talianska ekonomika v 1. štvrťroku vzrástla už druhý kvartál po sebe. Hrubý domáci produkt (HDP) Talianska sa za tri mesiace do konca marca 2025 zvýšil medzikvartálne o 0,3 % a medziročne o 0,6 %.