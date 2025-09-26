< sekcia Ekonomika
Dôvera v taliansku ekonomiku vzrástla
Zlepšenie zaznamenala aj nálada medzi podnikateľmi.
Autor TASR
Rím 26. septembra (TASR) - Dôvera talianskych spotrebiteľov v v ekonomiku sa tento mesiac zlepšila, výsledok však poukazuje na pretrvávanie pesimizmu. Zlepšenie zaznamenala aj nálada medzi podnikateľmi. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje talianskeho štatistického úradu ISTAT.
Index spotrebiteľskej dôvery vzrástol v septembri na 96,8 bodu z augustovej úrovne 96,2 bodu. Výsledok je tak lepší, než sa čakalo, keďže analytici počítali s rastom indexu na 96,5 bodu. Na druhej strane však index naďalej zotrváva pod hranicou 100 bodov, čo znamená, že medzi spotrebiteľmi pretrváva pesimizmus.
Nálada sa v septembri zlepšila aj medzi podnikateľmi, avšak iba mierne. Celkový index podnikateľskej dôvery dosiahol v septembri 93,7 bodu oproti augustovej hodnote 93,6 bodu.
Prispeli k tomu najmä stavebníctvo a služby. Nálada v oblasti výroby stagnovala a v prípade maloobchodu klesla, keď index dosiahol 101,6 bodu oproti augustovej úrovni 102,7 bodu.
