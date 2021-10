Dôvera v tureckom priemysle klesla na osemmesačné minimum

Ankara 25. októbra (TASR) - Podnikateľom v tureckom priemysle sa v októbri zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla na najnižšiu úroveň za osem mesiacov. Ukázal to prieskum tureckého štatistického úradu (TÜK).



Podľa výsledkov prieskumu index dôvery podnikateľov v tureckom priemysle v októbri klesol medzimesačne o 3,8 bodu na 109,6 bodu, čo je jeho najnižšia hodnota od februára a výrazne pod deväťročným maximom 114,8 bodu dosiahnutým v júli.



Zhoršenie nálady podnikateľov sa premietlo aj do poklesu čiastkových indexov očakávanej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch na 113,3 zo 128,3 bodu, celkovej zamestnanosti (na 111,6 zo 115,2 bodu) a exportných objednávok (na 120,5 zo 123,9 bodu), a to aj napriek slabšej líre.



Index všeobecnej podnikateľskej situácie v Turecku sa v októbri znížil na 91,7 z 98,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo ukazovateľ fixných investičných výdavkov vzrástol na 126,9 zo 123,1 bodu.