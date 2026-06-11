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Dôvera veľkých japonských priemyselných výrobcov sa zhoršila
Nenaplnili sa očakávania analytikov, ktorí predpokladali, že index nálady priemyselných výrobcov v Japonsku sa v druhom kvartáli posilní na 4,2 bodu.
Autor TASR
Tokio 11. júna (TASR) - Nálada veľkých japonských priemyselných výrobcov sa v druhom štvrťroku tohto roka nečakane zhoršila. Index podnikateľskej nálady v tomto sektore klesol na -1,8 bodu z úrovne 3,8 bodu, na ktorej bol v prvom kvartáli. Index sa tak prvýkrát od druhého štvrťroka minulého roka prepadol do negatívneho teritória. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil japonský úrad vlády. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nenaplnili sa očakávania analytikov, ktorí predpokladali, že index nálady priemyselných výrobcov v Japonsku sa v druhom kvartáli posilní na 4,2 bodu. Na firmy totiž negatívne vplýval konflikt na Blízkom východe a prudko rastúce ceny ropy. Vojna v Iráne zvýšila obavy z možného spomalenia ekonomiky, obnovených inflačných tlakov a z neistoty v oblasti menovej politiky.
Očakáva sa, že index podnikateľskej dôvery v japonskom priemyselnom odvetví sa v treťom štvrťroku vráti do kladného pásma a posilní sa na 4,4 bodu. Vo štvrtom kvartáli by sa podľa prognóz mal zlepšiť ešte viac, a to na hodnotu 5,8 bodu. Index nálady veľkých priemyselných výrobcov je kľúčovým barometrom japonskej ekonomiky, keďže odvetvie zohráva v hospodárstve krajiny kľúčovú úlohu.
Nenaplnili sa očakávania analytikov, ktorí predpokladali, že index nálady priemyselných výrobcov v Japonsku sa v druhom kvartáli posilní na 4,2 bodu. Na firmy totiž negatívne vplýval konflikt na Blízkom východe a prudko rastúce ceny ropy. Vojna v Iráne zvýšila obavy z možného spomalenia ekonomiky, obnovených inflačných tlakov a z neistoty v oblasti menovej politiky.
Očakáva sa, že index podnikateľskej dôvery v japonskom priemyselnom odvetví sa v treťom štvrťroku vráti do kladného pásma a posilní sa na 4,4 bodu. Vo štvrtom kvartáli by sa podľa prognóz mal zlepšiť ešte viac, a to na hodnotu 5,8 bodu. Index nálady veľkých priemyselných výrobcov je kľúčovým barometrom japonskej ekonomiky, keďže odvetvie zohráva v hospodárstve krajiny kľúčovú úlohu.