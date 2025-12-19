< sekcia Ekonomika
Dôvera vo švédskej ekonomike sa v decembri zlepšila
Vyšplhala sa na najvyššiu úroveň od júla 2022.
Autor TASR
Štokholm 19. decembra (TASR) - Nálada vo švédskej ekonomike sa v decembri už šiesty mesiac v rade zlepšila a vyšplhala sa na najvyššiu úroveň od júla 2022. Ukázali to výsledky prieskumu, ktoré v piatok zverejnil švédsky Národný inštitút pre ekonomický výskum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index dôvery stúpol na 103,7 bodu z novembrových 101,5 bodu. Najvýraznejšie sa v decembri zlepšila nálada vo švédskom priemysle. Hodnota ukazovateľa dôvery v tomto sektore vzrástla na 103,8 bodu zo 100,8 bodu v predošlom mesiaci. Motorom zlepšenia boli väčšie očakávania, pokiaľ ide o objem výroby v nadchádzajúcich troch mesiacoch.
Index dôvery v odvetví služieb stúpol na 105,9 bodu zo 104,1 bodu a ukazovateľ nálady v sektore obchodu sa posilnil na 110,4 bodu z úrovne 109 bodov. Indikátor dôvery v stavebníctve však klesol na 100,3 bodu z hodnoty 102,1 bodu.
Prieskum ďalej ukázal, že nálada švédskych spotrebiteľov sa v decembri mierne zlepšila. Index, ktorý ju odzrkadľuje, sa posilnil na 95,8 bodu z novembrových 95,7 bodu. Švédske domácnosti predpokladajú zlepšenie svojej finančnej situácie, ale zhoršili sa ich očakávania v oblasti celkových ekonomických podmienok.
