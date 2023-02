Dôvera: Za zlé hospodárenie môže i slabá platba štátu za poistencov

Bratislava 10. februára (TASR) - Negatívne hospodárenie súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera spôsobili najmä nedostatočná platba štátu za poistencov spolu so snahou poisťovne neznížiť štandard poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to zo stanoviska poisťovne, ktoré TASR poskytol jej PR špecialista Matej Štepianský. Dôvera ku koncu vlaňajška zaznamenala stratu 13,8 milióna eur.



"Navyše sme boli my aj všetci naši poistenci diskriminovaní tým, že sme sa prostredníctvom zaplatených daní skladali na záchranu štátnej zdravotnej poisťovne, ktorá aj napriek tomu opäť skončila v hlbokej strate," uviedla zdravotná poisťovňa.



Podotkla, že vlani vládol v zdravotníctve chaos a financovanie bolo nestabilné. "Trpel tým celý sektor a v konečnom dôsledku aj pacienti," dodala.



Dôvera bola podľa výsledkov jej hospodárenia ku koncu vlaňajška v strate 13,8 milióna eur, štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa zase zaznamenala stratu 147 miliónov eur. Súkromná Union zdravotná poisťovňa evidovala zisk 1,1 milióna eur.