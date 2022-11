Dôveryhodné inkasné spoločnosti nezaručujú, že vymôžu každú pohľadávku

Bratislava 3. novembra (TASR) - Niektoré firmy, ktoré sa špecializujú na vymáhanie pohľadávok, respektíve právnych nárokov, pravidelne používajú protizákonné praktiky. Upozornilo na to vo štvrtok záujmové združenie Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS).



Stáva sa, že osoby z týchto firiem sú napojené aj na zločinecké skupiny, ktoré sú obvinené z trestných činov, doplnila asociácia. Poškodzujú tým aj meno inkasných spoločností, ktoré sa snažia o etický prístup a spravodlivú legislatívu správy pohľadávok.



Vymáhanie a správu pohľadávok verejnosť vníma pomerne negatívne. Ide však o oblasť hospodárstva, ktorá je podľa ASINS kľúčovou pre jej stabilitu a udržateľný rast. Bez toho, aby podniky či fyzické osoby mali včas zaplatené za tovary a služby, nie je možné, aby sa krajine darilo.



Finančná situácia Slovákov sa však zhoršuje, Národná banka Slovenska už v lete avizovala, že miera úspor klesla na približne 6 %, vyčíslilo združenie. Dá sa teda očakávať, že mnohí sa zadlžia a budú aj neschopní splácať.



Ak sa napríklad nezaplatí faktúra, po istom čase môže prísť zástupca inkasnej firmy, ktorá dlh vymáha. Môže sa vyhrážať, že ak sa suma rýchlo nezaplatí, dlžník príde o všetko. Psychologický nátlak sa objavuje v tomto sektore pravidelne aj napriek tomu, že v posledných rokoch nastal významný posun k lepšiemu, uviedla asociácia.



"Neseriózne firmy najčastejšie používajú výhražné výzvy, alebo sa vydávajú za súdnych exekútorov. Zavádzajú dlžníka napríklad tým, že je proti nemu vedená exekúcia, hoci sa pohľadávka vymáha len mimosúdne," konštatuje prezident ASINS Martin Musil.



Veritelia, teda tí, voči ktorým vznikol dlh, by si preto mali všímať, na aké spoločnosti pohľadávky postúpia, upozornilo združenie. Dôveryhodnú inkasnú spoločnosť možno od nedôveryhodnej odlíšiť podľa niekoľkých bodov.



Seriózne inkasné firmy nesľubujú a nezaručujú, že vymôžu akúkoľvek pohľadávku. Taktiež nepožadujú zálohy. Neúčtujú dlžníkom ani poplatky v rozpore s predpismi a nezvyšujú dlžnú čiastku neprimerane, uviedla asociácia.



Doplnila, že pred začatím inkasného procesu posudzujú vymožiteľnosť pohľadávok a ich kvalite prispôsobia províziu.



Dôveryhodné inkasné spoločnosti sa nevydávajú za exekútorov, právnikov, konkurzných správcov, notárov, políciu či iné osoby s činnosťou vymedzenou zákonom, vymenúva združenie. K ďalším znakom snahy o podvod môže patriť aj zdôrazňovanie fyzického prístupu cez fotografie silných či agresívnych mužov, alebo vyvolávanie negatívnych emócií, ako strachu alebo ohrozenia.



Inkasné spoločnosti by taktiež nemali kontaktovať dlžníka mimo času určeného predpismi a ich kontakt s ním by mal byť vždy v primeranej intenzite. Seriózne spoločnosti tiež spracúvajú informácie podľa predpisov a nariadení, uzavreli odborníci.