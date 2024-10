Dôveryhodné služby a elektronická identifikácia by sa mali zlepšiť

Bratislava 23. októbra (TASR) - Celková úroveň poskytovania dôveryhodných služieb by sa mala zvýšiť na národnej úrovni a taktiež v rámci európskeho spoločenstva. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania. Jedným z najdôležitejších doplnení sú ustanovenia o európskej peňaženke digitálnej identity, ktorá predstavuje harmonizovaný prostriedok elektronickej identifikácie pre fyzické a právnické osoby v celej Európskej únii (EÚ).



"Prostredníctvom európskej peňaženky digitálnej identity sa poskytne bezpečný prístup k verejným a súkromným službám prostredníctvom zlepšeného ekosystému dôveryhodných služieb a prostredníctvom overených dôkazov totožnosti a elektronických osvedčení atribútov, ako sú napríklad akademické kvalifikácie vrátane vysokoškolských titulov, alebo iné dosiahnuté formy vzdelania alebo odbornej kvalifikácie," uviedol predkladateľ v návrhu.



V tejto súvislosti sa novelou upravujú aj úlohy a pôsobnosť Ministerstva vnútra SR v oblasti digitálnej identifikácie a elektronického osvedčenia atribútov. Rezort vnútra tak bude poskytovať európsku peňaženku digitálnej identity všetkým subjektom verejného a súkromného sektora, ktoré sú kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodnej služby alebo preukážu, že majú s kvalifikovaným poskytovateľom uzatvorenú zmluvu.



Dôveryhodné služby sú elektronické služby poskytované v rámci členských štátov EÚ, ktoré pomáhajú občanom a organizáciám zaviesť elektronizáciu procesov a dokumentov.