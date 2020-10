Dôvodom na zamietnutie úveru môže byť aj dlh v Sociálnej poisťovni

Bratislava 15. októbra (TASR) – Pri kúpe nehnuteľností je častým riešením využitie bankového úveru, nie každému však finančný dom pôžičku schváli. Žiadosti o úver banky posudzujú komplexne, čo znamená posudzovanie primárnej návratnosti úveru, ako aj jeho zabezpečenie, upozornila úverová analytička spoločnosti Swiss Life Select Zuzana Šimonová. Dôvodom na zamietnutie úveru môže byť napríklad aj dlh v Sociálnej poisťovni.



"Po starostlivom preskúmaní žiadosti a jej vyhodnotení dostane klient stanovisko banky, ktoré môže byť kladné aj záporné. Upozorňujem, že každá žiadosť je finančným domom posudzovaná individuálne," uviedla Šimonová. Banky hodnotia disponibilný príjem klienta a zároveň vyhodnocujú informácie získané z databáz.



Ak nie je príjem žiadateľa dostatočný alebo nie sú splnené požadované kritériá, môže byť stanovisko k žiadosti negatívne. "Bankové inštitúcie môžu zamietnuť žiadosť aj v prípade, ak žiadateľ uvedie zámerne nesprávne osobné údaje, napríklad svoj stav, počet detí, výživné a iné výdavky," upozornila Šimonová.



Dôležité pre rozhodovanie o pridelení úveru sú dostupné databázy. Napríklad v databáze Sociálnej poisťovne si okrem príjmov žiadateľa preverujú aj jeho zamestnávateľa, či riadne a včas za neho platí odvody, a zároveň skúmajú, či pracovný pomer pretrváva. Finančné domy pri posudzovaní žiadosti získavajú informácie aj o záväzkoch voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, ale aj voči daňovému úradu. Všetky negatívne informácie získané bankami majú za následok zamietnutie žiadosti o úver.



Pokiaľ klient predložil žiadosť o pôžičku vo viacerých bankách a v jednej mu bola už zamietnutá, ďalšiu žiadosť už iná banka automaticky vyhodnotí negatívne. Problémom môže byť aj schválenie pôžičky v inej banke. Ak sa v úverovom registri už nachádza status "schválená žiadosť", bankové inštitúcie budú žiadať od klienta potvrdenie o nečerpaní úveru v banke, ktorá úver schválila.



"Ak by klientovi v prípade podanej žiadosti hrozilo, že by banka neakceptovala jeho žiadosť, odporúčam požiadať banku o späťvzatie žiadosti. V takom prípade v úverovom registri nebude status zamietnutej žiadosti," tvrdí analytička.



Pôžičku klient nedostane, ani keď má negatívny záznam v úverovom registri. V ňom si banka preveruje disciplínu splácania existujúcich úverov a tiež úverové zaťaženie v iných bankových inštitúciách. V databáze sú evidované všetky úvery, ktoré klient spláca, ako aj status žiadosti a typy úverov, o aké klient požiadal. Tiež si tam banka môže overiť, či žiadateľ používa kreditnú kartu, prípadne či ju pravidelne spláca.



Ak je žiadateľ v omeškaní so splácaním existujúcich úverov, banky žiadosť k úveru zamietnu. To isté platí aj v prípade ručiteľského záväzku, ak je úver v omeškaní, prípadne už sa uskutočňuje exekučné konanie. To má negatívny dosah pri posudzovaní novej žiadosti o úver. Dôvodom zamietnutia žiadosti môže byť aj osobný bankrot. Úverový register uchováva informácie počas celého obdobia platnosti úverového vzťahu a zároveň aj päť rokov od jeho ukončenia. Nie je možné tieto údaje vymazať skôr.