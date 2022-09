Dovolenka na mori: Ako bookovať lode od A po Z

Foto: Boataround

Bratislava 30. septembra (OTS) - Už dávno neplatí, že prenájom jachty musí byť drahou záležitosťou: v skutočnosti vás takýto typ dovolenky môže stáť menej ako prenájom apartmánu v hoteli. Rovnako tak nemusí platiť ani to, že bookovanie dovolenky na jachte môže byť komplikovanou záležitosťou. Ako to zvládnuť jednoducho krok po kroku?Dovolenka pri mori je pre mnohých ľudí synonymom leta. Zaujímavým spestrením môže byť stráviť ju priamo na mori v prenajatej jachte, plachetnici či katamaráne. Stráviť niekoľko dní oddychom na letnom slnku, osviežiť sa v tyrkysovom mori kedykoľvek sa vám uráči a objavovať málo prebádané miesta a pláže, kam sa bežne nedostanete – komu by sa nepáčila takáto predstava? Našťastie, nemusí zostať len pri snívaní. Podľa Pavla Pribiša, zakladateľa spoločnosti Boataround, ktorá ponúka online booking jácht, môže byť takáto dovolenka ešte lacnejšia, ako by vás vyšlo ubytovanie v dovolenkovom letovisku, a celý proces bookovania je navyše úplne jednoduchý.Pokiaľ sa chystáte na loď prvý raz, poradíme vám, na čo si dať pozor.Azda prvým krokom pri plánovaní akejkoľvek dovolenky či výletu je. Pri vyhľadávaní nemusíte zadať len presné miesto, ale aj celú oblasť, napr. Grécko, Karibik či Jadranské more. Na základe vašej požiadavky sa vám zobrazí zoznam lodí, z ktorých si možno v danom termíne vyberať. Ak stále hľadáte inšpiráciu, skúste navštíviť blog Boataround.com Tým sa dostávame k, čo je ďalšia podstatná časť procesu bookovania lode. Pri lodiach dvojnásobne platí, že kto skôr príde, ten skôr melie. Loď je preto ideálne zabookovať si už sezónu vopred – ak sa chystáte dovolenkovať na mori počas budúceho leta, vyberať lode by ste mali začať ideálne už na jeseň či v zime. Takto v predstihu môžete ušetriť vďaka early birds zľavám (skoré, predsezónne), ale aj postarať sa o to, že budete mať širší výber lodí a kapitánov. Vo všeobecnosti platí, že väčšina prenájmov začína va loď sa vracia do prístavu nasledujúcu sobotu ráno. Ale bežne sú dostupné aj kratšie typy prenájmov.: Ceny prenájmu sa môžu v jednotlivých termínoch líšiť. Boataround vám už pri prvotnom výbere ukáže, aké sú ceny za booking daného plavidla v nasledujúcich týždňoch. Pokiaľ nie ste striktne fixovaný na konkrétny dátum, pokojne sa môže stať, že takto objavíte o niečo výhodnejšiu ponuku. Ak máte šťastie, môžete natrafiť aj na cenovo výhodný last-minute.Po zadaní dátumu a destinácie sa vám zobrazí na výber dostupné lode. Ak máte presnejšiu predstavu, alebo špecifické požiadavky, nastavte si ďalšie filtre vyhľadávania. Obľúbené filtre sú najmä počet osôb, cena, hodnotenia a– na Boataround si môžete zvoliť plachetnicu, katamarán, motorovú jachtu alebo hausbót.Ďalším potrebným parametrom je nutnosť. Pokiaľ máte kapitánsky preukaz (tzv. lodičák), niektoré lode si môžete prenajať aj bez kapitána. Niektoré lode je nutné prenajať si aj s kapitánom. Do vyhľadávania môžete napokon zahrnúť aj vaše ďalšie preferencie ohľadom vybavenia. Potom si už len stačí vybrať loď, ktorá vám bude cenou a vybavením vyhovovať najviac.Tak ako pri bookingu hotelov, aj pri lodiach by ste mali vziať do úvahy skúsenosti ľudí, ktorí si danú loď prenajímali pred vami. Pri každom plavidle, ktoré je v Boataround na prenájom, nájdete hodnotenia zákazníkov z celého sveta, ktorí mali loď prenajatú. Okrem toho si môžete prečítať ďalšie informácie o maríne či charterovej spoločnosti, ktorá loď vlastní.Ideálnu loď na dovolenkové dobrodružstvá už máte vybratú, ostáva čas na doladenie detailov a ďalších poplatkov za doplnkové služby. K základnej cene treba prirátať povinné poplatky ako napr. miestnu a turistickú daň, miesto na kotvenie v maríne či služby kapitána (pokiaľ sa jeho rezervácia vyžaduje), ale aj ďalšie bonusové služby. Môže ísť napr. o poistenie storna či kaucie, ale aj voliteľné služby ako WiFi, prenájom paddleboardov, kajakov či príslušenstva na šnorchlovanie, alebo služby kuchára či hostesky. Po zvolení všetkých poplatkov sa dostanete k výslednej cene.: Doplnkové služby ako prenájom športového vybavenia si môžete doobjednať aj neskôr, kapitána by ste si však mali zarezervovať hneď pri rezervácii.Po zakliknutí všetkých požadovaných služieb môžete prejsť k. Poriadne si skontrolujte zadané údaje a potvrďte ich. Toto je zároveň ideálny priestor na spísanie svojich špeciálnych otázok a požiadaviek zákazníckemu centru.Po dokončení rezervačného procesu vás budekontaktovať s potvrdením a odpoveďami na vaše otázky ohľadom plavby. Niekoľko týždňov až dní pred nalodením vás budú kontaktovať, aby ste si potvrdili detaily prevzatia lode a výber doplnkových služieb. Postarať sa môžu aj o vašu prepravu z letiska priamo do maríny či o zabezpečenie parkovania vášho auta počas toho, ako budete brázdiť more. Samozrejme, počas celého vášho pobytu na lodi budete mať k dispozícii spojiť sa s kontaktnou osobou, ktorá by vám pomohla alebo poradila v neočakávaných situáciách.