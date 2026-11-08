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Dovolenka sa môže predražiť ešte pred odletom, nástrahy treba preveriť
Ak cestujúci zájazd zruší, nemusí dostať späť celú zaplatenú sumu. Výška storno poplatkov sa riadi zmluvnými podmienkami a rastie s blížiacim sa termínom odchodu.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Príplatok za batožinu, nevhodné cestovné poistenie či zabudnuté vstupné povolenie. Aj zdanlivé maličkosti môžu cestovateľov stáť desiatky eur, v horšom prípade ich pripraviť o celú dovolenku. Mnohým nepríjemnostiam možno predísť ešte pred rezerváciou alebo odletom. Cestovná agentúra Invia upozornila na sedem nástrah, ktoré sa oplatí preveriť pred cestou.
„Pri výbere dovolenky sa oplatí pozerať nielen na cenu, ale aj na to, čo všetko zahŕňa. Dva zájazdy s podobnou cenovkou môžu ponúkať odlišné služby a rozdiel sa často ukáže až pri podrobnejšom porovnaní. Zákazníkom preto odporúčame zohľadniť celkové náklady aj vlastné potreby, aby ich počas pobytu neprekvapili ďalšie výdavky,“ uviedol Miroslav Lenko, obchodný riaditeľ pre franšízový predaj a produktové portfólio spoločnosti.
Rozdiel niekoľkých desiatok eur medzi dvoma zájazdmi dokáže pri rezervácii zavážiť. Ak výhodnejšia ponuka zahŕňa odlet zo vzdialenejšieho letiska, úspora sa môže rýchlo stratiť. Doprava autom, parkovanie či nocľah pred skorým ranným letom predstavujú ďalšie náklady, ktoré v cene zájazdu nevidno.
All inclusive sa nemusí oplatiť každému. Za neobmedzené jedlo a nápoje sa nie každému oplatí priplatiť. Rodinám s deťmi, ktoré plánujú väčšinu pobytu v rezorte, môže all inclusive uľahčiť organizáciu aj kontrolu výdavkov. Pre páry, ktoré chcú objavovať okolie a ochutnávať miestnu kuchyňu, môže byť praktickejšia polpenzia alebo ubytovanie s raňajkami.
Rozsah cestovného poistenia nemusí zodpovedať potrebám konkrétnej dovolenky. „To, že máte cestovné poistenie, ešte automaticky neznamená, že ste krytí pri každej aktivite a v každej situácii. Najmä pri cestách do exotiky je dôležité skontrolovať limity liečebných nákladov, asistenčné služby a prípadné výluky. Ak plánujete športovať alebo si prenajať skúter, overte si, či sa poistenie vzťahuje aj na tieto aktivity,“ odporučil Lenko.
Ak cestujúci zájazd zruší, nemusí dostať späť celú zaplatenú sumu. Výška storno poplatkov sa riadi zmluvnými podmienkami a rastie s blížiacim sa termínom odchodu. Poistenie storna nie je univerzálnou zárukou vrátenia peňazí, vzťahuje sa len na dohodnuté dôvody a môže obsahovať výluky či spoluúčasť.
Pri cestách mimo Európy niektoré destinácie okrem pasu vyžadujú vízum, elektronické cestovné povolenie, vstupný formulár alebo ďalšie dokumenty, ktoré treba vybaviť ešte pred odletom. Požiadavky sa líšia podľa krajiny aj štátnej príslušnosti cestujúceho. Viaceré mimoeurópske štáty požadujú, aby pas zostal platný ešte niekoľko mesiacov po plánovanom odchode z ich územia.
Mobilné dáta môžu byť drahším suvenírom než nákupy. V krajinách, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá európskeho roamingu, môže byť používanie mobilného internetu výrazne drahšie než doma. Neopatrné používanie dát môže viesť k nepríjemnému prekvapeniu na faktúre. Pred cestou sa oplatí zistiť, do akej roamingovej zóny patrí vybraná destinácia. Alternatívou môže byť dátový balík od operátora, miestna SIM karta alebo eSIM, ktorú si cestujúci aktivuje priamo v telefóne.
Vzdialenosť hotela od pobrežia môže byť väčšia, než dovolenkári očakávajú. Označenia ako v „blízkosti pláže“ či „s výhľadom na more“ automaticky neznamenajú priamy prístup k vode. Niektoré hotely navyše účtujú poplatky za ležadlá a slnečníky. Pre rodiny s kočíkmi, seniorov či ľudí s obmedzenou mobilitou môžu byť takéto detaily rozhodujúce.
„Pri výbere dovolenky sa oplatí pozerať nielen na cenu, ale aj na to, čo všetko zahŕňa. Dva zájazdy s podobnou cenovkou môžu ponúkať odlišné služby a rozdiel sa často ukáže až pri podrobnejšom porovnaní. Zákazníkom preto odporúčame zohľadniť celkové náklady aj vlastné potreby, aby ich počas pobytu neprekvapili ďalšie výdavky,“ uviedol Miroslav Lenko, obchodný riaditeľ pre franšízový predaj a produktové portfólio spoločnosti.
Rozdiel niekoľkých desiatok eur medzi dvoma zájazdmi dokáže pri rezervácii zavážiť. Ak výhodnejšia ponuka zahŕňa odlet zo vzdialenejšieho letiska, úspora sa môže rýchlo stratiť. Doprava autom, parkovanie či nocľah pred skorým ranným letom predstavujú ďalšie náklady, ktoré v cene zájazdu nevidno.
All inclusive sa nemusí oplatiť každému. Za neobmedzené jedlo a nápoje sa nie každému oplatí priplatiť. Rodinám s deťmi, ktoré plánujú väčšinu pobytu v rezorte, môže all inclusive uľahčiť organizáciu aj kontrolu výdavkov. Pre páry, ktoré chcú objavovať okolie a ochutnávať miestnu kuchyňu, môže byť praktickejšia polpenzia alebo ubytovanie s raňajkami.
Rozsah cestovného poistenia nemusí zodpovedať potrebám konkrétnej dovolenky. „To, že máte cestovné poistenie, ešte automaticky neznamená, že ste krytí pri každej aktivite a v každej situácii. Najmä pri cestách do exotiky je dôležité skontrolovať limity liečebných nákladov, asistenčné služby a prípadné výluky. Ak plánujete športovať alebo si prenajať skúter, overte si, či sa poistenie vzťahuje aj na tieto aktivity,“ odporučil Lenko.
Ak cestujúci zájazd zruší, nemusí dostať späť celú zaplatenú sumu. Výška storno poplatkov sa riadi zmluvnými podmienkami a rastie s blížiacim sa termínom odchodu. Poistenie storna nie je univerzálnou zárukou vrátenia peňazí, vzťahuje sa len na dohodnuté dôvody a môže obsahovať výluky či spoluúčasť.
Pri cestách mimo Európy niektoré destinácie okrem pasu vyžadujú vízum, elektronické cestovné povolenie, vstupný formulár alebo ďalšie dokumenty, ktoré treba vybaviť ešte pred odletom. Požiadavky sa líšia podľa krajiny aj štátnej príslušnosti cestujúceho. Viaceré mimoeurópske štáty požadujú, aby pas zostal platný ešte niekoľko mesiacov po plánovanom odchode z ich územia.
Mobilné dáta môžu byť drahším suvenírom než nákupy. V krajinách, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá európskeho roamingu, môže byť používanie mobilného internetu výrazne drahšie než doma. Neopatrné používanie dát môže viesť k nepríjemnému prekvapeniu na faktúre. Pred cestou sa oplatí zistiť, do akej roamingovej zóny patrí vybraná destinácia. Alternatívou môže byť dátový balík od operátora, miestna SIM karta alebo eSIM, ktorú si cestujúci aktivuje priamo v telefóne.
Vzdialenosť hotela od pobrežia môže byť väčšia, než dovolenkári očakávajú. Označenia ako v „blízkosti pláže“ či „s výhľadom na more“ automaticky neznamenajú priamy prístup k vode. Niektoré hotely navyše účtujú poplatky za ležadlá a slnečníky. Pre rodiny s kočíkmi, seniorov či ľudí s obmedzenou mobilitou môžu byť takéto detaily rozhodujúce.