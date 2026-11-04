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Dovolenka v závere roka alebo po Novom roku môže ovplyvniť výplatu
Rozhodujúci je jeho priemerný zárobok za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, do ktorého sa môžu premietnuť aj odmeny, prémie či príplatky za nadčasy.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Termín čerpania dovolenky môže ovplyvniť výšku náhrady mzdy, ktorú zamestnanec počas voľna dostane. Rozhodujúci je totiž jeho priemerný zárobok za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, do ktorého sa môžu premietnuť aj odmeny, prémie či príplatky za nadčasy. Upozornila na to mzdová metodička HR systému Humanet Klaudia Sehnalová.
Priemerný hodinový zárobok sa určuje vždy na začiatku kalendárneho štvrťroka a platí počas nasledujúcich troch mesiacov. Vypočíta sa ako podiel hrubej mzdy bez náhrad za predchádzajúce obdobie a počtu odpracovaných hodín. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta a násobí počtom hodín, ktoré by zamestnanec počas dovolenky odpracoval.
Rozdiel vo výške náhrady môže byť výrazný najmä u zamestnancov, ktorých príjem ovplyvňujú variabilné zložky mzdy. Ak napríklad pracovník s mesačnou mzdou 1600 eur dostane za rozhodujúce trojmesačné obdobie aj výkonnostnú odmenu 1000 eur, náhrada za jeden osemhodinový deň dovolenky sa zvýši zo 72,73 na 87,88 eura. Rozdiel predstavuje 15,15 eura za deň, respektíve 75,75 eura za päť pracovných dní.
Do priemerného hodinového zárobku sa započítavajú okrem základnej mzdy aj výkonnostné odmeny, prémie, provízie, osobné ohodnotenie, príplatky za nadčasovú, nočnú prácu či prácu cez víkend a sviatok. Zohľadňujú sa aj 13. a 14. plat či podiely na tržbách. Ročné a polročné odmeny sa pritom rozpočítavajú na pomerné časti do príslušných štvrťrokov.
„Ľudia si dovolenku často plánujú podľa rodiny, prázdnin, počasia a možností zamestnávateľa. Dovolenkový priemer pritom zvyčajne nesledujú. Rozdiel si však všimnú zamestnanci, ktorých príjem výrazne ovplyvňujú provízie, odmeny, nadčasy alebo príplatky,“ uviedla Sehnalová.
Výška náhrady sa môže líšiť aj medzi zamestnancami na rovnakej pracovnej pozícii. Rozhodujúce je totiž aj to, koľko hodín odpracovali a aké odmeny či príplatky získali v predchádzajúcom štvrťroku. Vplyv má aj sezónnosť jednotlivých odvetví. Predvianočné nadčasy v obchode a logistike môžu zvýšiť náhradu mzdy v prvom štvrťroku, zatiaľ čo vyššia pracovná vyťaženosť počas leta sa môže prejaviť na náhrade od októbra.
Osobitný postup sa uplatňuje pri nových zamestnancoch a pracovníkoch, ktorí sa vracajú po dlhodobej pracovnej neschopnosti, materskej alebo rodičovskej dovolenke. Ak v rozhodujúcom období neodpracovali aspoň 21 dní alebo 168 hodín, zamestnávateľ im určí takzvaný pravdepodobný zárobok.
Pri výpočte musí mzdový účtovník zohľadniť aj zákonné minimálne mzdové nároky podľa stupňa náročnosti práce a ustanoveného týždenného pracovného času. Dôležité je aj správne započítanie odmien, nadčasov a zmien pracovného úväzku.
Priemerný hodinový zárobok sa určuje vždy na začiatku kalendárneho štvrťroka a platí počas nasledujúcich troch mesiacov. Vypočíta sa ako podiel hrubej mzdy bez náhrad za predchádzajúce obdobie a počtu odpracovaných hodín. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta a násobí počtom hodín, ktoré by zamestnanec počas dovolenky odpracoval.
Rozdiel vo výške náhrady môže byť výrazný najmä u zamestnancov, ktorých príjem ovplyvňujú variabilné zložky mzdy. Ak napríklad pracovník s mesačnou mzdou 1600 eur dostane za rozhodujúce trojmesačné obdobie aj výkonnostnú odmenu 1000 eur, náhrada za jeden osemhodinový deň dovolenky sa zvýši zo 72,73 na 87,88 eura. Rozdiel predstavuje 15,15 eura za deň, respektíve 75,75 eura za päť pracovných dní.
Do priemerného hodinového zárobku sa započítavajú okrem základnej mzdy aj výkonnostné odmeny, prémie, provízie, osobné ohodnotenie, príplatky za nadčasovú, nočnú prácu či prácu cez víkend a sviatok. Zohľadňujú sa aj 13. a 14. plat či podiely na tržbách. Ročné a polročné odmeny sa pritom rozpočítavajú na pomerné časti do príslušných štvrťrokov.
„Ľudia si dovolenku často plánujú podľa rodiny, prázdnin, počasia a možností zamestnávateľa. Dovolenkový priemer pritom zvyčajne nesledujú. Rozdiel si však všimnú zamestnanci, ktorých príjem výrazne ovplyvňujú provízie, odmeny, nadčasy alebo príplatky,“ uviedla Sehnalová.
Výška náhrady sa môže líšiť aj medzi zamestnancami na rovnakej pracovnej pozícii. Rozhodujúce je totiž aj to, koľko hodín odpracovali a aké odmeny či príplatky získali v predchádzajúcom štvrťroku. Vplyv má aj sezónnosť jednotlivých odvetví. Predvianočné nadčasy v obchode a logistike môžu zvýšiť náhradu mzdy v prvom štvrťroku, zatiaľ čo vyššia pracovná vyťaženosť počas leta sa môže prejaviť na náhrade od októbra.
Osobitný postup sa uplatňuje pri nových zamestnancoch a pracovníkoch, ktorí sa vracajú po dlhodobej pracovnej neschopnosti, materskej alebo rodičovskej dovolenke. Ak v rozhodujúcom období neodpracovali aspoň 21 dní alebo 168 hodín, zamestnávateľ im určí takzvaný pravdepodobný zárobok.
Pri výpočte musí mzdový účtovník zohľadniť aj zákonné minimálne mzdové nároky podľa stupňa náročnosti práce a ustanoveného týždenného pracovného času. Dôležité je aj správne započítanie odmien, nadčasov a zmien pracovného úväzku.