NAČAKALI SA: Dovolenkári prileteli z Turecka s 9 hodinovým meškaním

Košice 8. augusta (TASR) - Takmer 180 dovolenkárov čakalo na let z tureckej Antalye do Košíc viac ako deväť hodín. Dôvodom meškania bola technická porucha lietadla. Pre TASR to potvrdila vedúca oddelenia výpravne osôb košického letiska Lucia Kočišová.



Išlo o let tureckej spoločnosti Freebird Airlines. "Na letisku sme boli dve a pol hodiny pred odletom, ako by sa malo. Odlet bol naplánovaný na 16.30 h tamojšieho času, napokon sme odlietali okolo 2.00 h," povedal pre TASR Anton, ktorý bol jedným z dovolenkárov. Pôvodne bol prílet do Košíc naplánovaný na nedeľu (7. 8.) o 18.05 h, cestujúci napokon dorazili na košické letisko v pondelok o 3.16 h.



Podľa Antona sa počas čakania na letisku v Turecku dozvedeli, že majú dvakrát nárok na bezplatné menu v jednej z prevádzok rýchleho občerstvenia. "Bolo to síce férové, ale komunikácia už nebola úplne dotiahnutá. Asi niečo hlásili, ale nebolo veľmi rozumieť. Naši slovenskí spolucestujúci, ktorí sú zbehlejší v cestovaní, nám povedali, aby sme si išli vziať jedlo. Nebolo to tak, že by k nám zhromaždeným niekto oficiálne prišiel a oznámil nám to, nedozvedeli sa to všetci," povedal s tým, že napriek niekoľkohodinovému čakaniu brali cestujúci meškanie športovo a boli trpezliví, nepanovala medzi nimi zlá nálada.



Cestujúci podľa Kočišovej majú nárok na starostlivosť pri meškaní a neskôr na finančné odškodnenie podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (ES) č. 261/2004. Ako doplnila, veľa meškaní na chartrových odletoch neevidujú. "Túto letnú sezónu má problém viacero letísk v Európe, ale aj vo svete. Príčinou je nedostatok personálu. Takéto meškanie, ako bolo včera, teda z dôvodu technickej poruchy, je nepredvídateľné," doplnila.



Letecký dopravca podľa jej slov vždy urobí všetko pre to, aby svojich cestujúcich dopravil čo najskôr do plánovanej destinácie, ale hlavne bezpečne.