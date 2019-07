Dovolenkári môžu podľa S.O.S. cestovať ekologickejšie

Ekologicky šetrné dovolenkové ubytovanie je podľa nej výhrou pre všetky strany.

Poprad 2. júla (TASR) – S príchodom leta si mnohí spotrebitelia vyberajú dovolenky, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom v Poprade preto pripravila niekoľko jednoduchých rád, ako si vyberať ekologickejšie. „Rozvoj turizmu ešte viac drancuje prírodné zdroje. Ak ste však cestovateľom, ktorý sa snaží minimalizovať svoju dovolenkovú environmentálnu stopu, jedným zo spôsobov je vyhľadávať ubytovania vedené udržateľným spôsobom,“ upozornila Petra Vargová Čakovská zo S.O.S.



Ekologicky šetrné dovolenkové ubytovanie je podľa nej výhrou pre všetky strany. Zatiaľ čo cestujúci sa tešia z dovolenky s menším negatívnym vplyvom na životné prostredie, majitelia hotelov zlepšovaním svojho zeleného imidžu zároveň šetria náklady napríklad za propagáciu. „Štatistiky hovoria, že oproti minulému roku vzrástol počet turistov rozhodnutých cestovať ekologickejšie o 55 %,“ skonštatovala Vargová Čakovská a tiež upozornila, že s rastúcim dopytom po zelených riešeniach mnohí dovolenkoví ubytovatelia o sebe vyhlasujú, že sú „zelení“, „trvalo udržateľní“ či „ekologickí“. Pritom niektorí z nich skutočne vynakladajú veľké úsilie, aby si toto označenie zaslúžili, iní ho používajú len ako marketingový trik.



Existuje však označenie „Ecolabel“, ktoré dostanú v Európe len najekologickejšie hotely, kempy či penzióny, musia však spĺňať prísne environmentálne kritériá. V takýchto zariadeniach majú podľa Vargovej Čakovskej spotrebitelia istotu ochrany pred nekalým marketingom. Podmienky na získanie označenia sa aktualizujú každých štyri až päť rokov. Nezávislí inšpektori v nich vykonávajú pravidelné kontroly, aby zabezpečili, že licencovaní ubytovatelia dodržiavajú pravidlá. Prevádzkarne, ktoré ich porušia, riskujú stratu licencie.



„V takýchto rezortoch zákazníci znižujú klimatickú stopu svojej dovolenky. Cestovný ruch pritom tvorí 8 % celosvetových emisií skleníkových plynov, často pre zle riadené hotely a kempingy,“ zdôraznila Vargová Čakovská. Značka Ecolabel tiež pomáha znižovať emisie napríklad využívaním energie z obnoviteľných zdrojov - v závislosti od počtu ekologických dodávateľov pôsobiacich v regióne musí 50 až 100 % energie hotela pochádzať z obnoviteľných zdrojov. V zariadení sa používajú energeticky účinné spotrebiče, ako práčky či ohrievače vody, žiadne vykurovanie či klimatizácia vo vonkajších priestoroch. Každé jedlo obsahuje aspoň dve miestne či sezónne potraviny a jedlo neprecestuje viac ako 160 kilometrov, kým sa dostane na tanier.



„Sezónne výrobné metódy menej vyčerpávajú prirodzené zdroje, ako napríklad paradajky konzumované v zime,“ ozrejmila Vargová Čakovská. Dodala, že zariadenia so spomínanou značkou zároveň propagujú ekologickú prepravu tovarov a hostí verejnou dopravou, elektrickými či zdieľanými vozidlami a bicyklami.



Vďaka tomu, že si dovolenkári zvolia ekologický rezort, znižujú množstvo odpadu. Ak, naopak, nezmenia svoje správanie, cestovný ruch do roku 2050 vygeneruje 251-percentný nárast objemu odpadu. Ubytovatelia s označením Ecolabel znižujú produkciu odpadu nielen elimináciou zvyškov potravín, ale tiež zákazom použitia jednorazových toaletných a hygienických potrieb či plastových obalov rýchlo sa kaziacich potravín. „Voda sa v nich tiež používa efektívne, tečie len v potrebnom množstve a objem použitý na pranie sa znižuje, keďže posteľná bielizeň a uteráky sa nevymieňajú každý deň. Hotely získavajú extra body, keď ekologicky spravujú aj vodu v bazéne, recyklujú dažďovú vodu alebo používajú energeticky efektívne zavlažovacie systémy,“ vysvetľuje Vargová Čakovská a dodáva, že v Ecolabel zariadení na pranie či upratovanie používajú len ekologické prostriedky, niektoré dokonca servírujú len biopotraviny a zachovávajú zelené plochy na pestovanie bez pesticídov.



Ekologická udržateľnosť podľa S.O.S. vôbec neznižuje pohodlie, ako sa niektorí ľudia obávajú. Ekolabel ubytovateľov už možno nájsť v mnohých európskych krajinách či dovolenkových destináciách, ako Španielsko, Taliansko či Francúzsko. „Je potrebné, aby Európska komisia i vnútroštátne orgány zintenzívnili podporu a propagáciu tejto značky medzi vlastníkmi hotelov i dovolenkármi. Čím viac spotrebiteľov bude o nich vedieť, tým väčšia je pravdepodobnosť, že si ich vyberú,“ skonštatovala na záver Vargová Čakovská.