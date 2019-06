Dovolenkári môžu z Košíc letieť do deviatich krajín

Novinkou je sezónna pravidelná linka do cyperskej Larnaky. Letná charterová sezóna na Letisku Košice odštartovala skôr ako po minulé roky, 19. apríla, letom do egyptskej Hurghady.

Košice 19. júna (TASR) - Služby Letiska Košice využije počas letnej sezóny viac dopravcov ako obvykle, lietať sa dá až do deviatich krajín a celkovo do 13 prímorských destinácií. Do viacerých destinácií bude opäť možné zakúpiť si aj samostatné letenky. „Čo poteší tých cestovateľov, ktorí preferujú individuálnu organizáciu svojich dovoleniek,“ uviedla pre TASR Karolína Linhartová z Letiska Košice.



Okrem Egypta budú môcť dovolenkári z Košíc lietať do Bulharska (Burgas), Chorvátska (Rijeka), Grécka (Korfu, Kréta, Rodos), Talianska (Lamezia Terme), Tuniska (Monastir), Turecka (Antalya), na Cyprus (Larnaka) a Severný Cyprus (Ercan).



V súvislosti s celosvetovým „uzemnením“ lietadiel typu Boeing 737 Max hrozil Letisku Košice tak, ako aj iným slovenským či českým letiskám, rapídny pokles dostupnej lietadlovej kapacity. „Neľahká globálna situácia v letectve často dolieha aj na malé regionálne letiská a povinné odstavenie lietadiel typu Boeing 737 Max je toho príkladom. Sme veľmi radi, že sa slovenským cestovným kanceláriám podarilo nahradiť výpadok kapacity spoločnosti Smartwings zmluvným zabezpečením iných leteckých dopravcov. Dovolenkári z celého východného Slovenska i širšieho okolia si tak opäť môžu vychutnať odlet do svojich obľúbených prímorských destinácií zo svojho domovského letiska, z Letiska Košice,“ uviedol Michael Tmej, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice.



Aj po uplynutí letných prázdnin, do konca októbra, bude možné naďalej lietať do destinácií ako Rodos, Heraklion (Iraklio), Antalya, Hurghada a Šarm aš-Šajch.