DOVOLENKÁRI, POZOR: Pri výberoch a platbách buďte opatrní

Bratislava 26. júla (TASR) - V minulom roku vycestovalo za hranice takmer 1,8 milióna Slovákov a veľká časť sa chystá na zahraničnú dovolenku aj tento rok. Platby kartou a výbery z bankomatov v zahraničí však môžu ovplyvniť dovolenkový rozpočet viac, ako si ľudia myslia a nevhodne zvolený spôsob môže stáť až desiatky eur navyše. Dobré je preto zameniť si hotovosť už doma, vyberať z bankomatov bez poplatku, platiť hlavne kartou a bez konverzie, upozornila 365.bank.



„Pred tým, ako vyrazíte do zahraničia, je ideálne mať pripravený nielen cestovateľský itinerár, ale aj informácie o cenách v danej krajine, rozpočet a aspoň nejakú hotovosť pre prípad, že nebude možné niekde platiť kartou, alebo na blízku nebude zmenáreň či bankomat,“ priblížila šéfka PR banky Zuzana Blažečková Janove.



Pri zabezpečovaní hotovosti v zahraničí je podľa nej výhodnejšie vybrať si miestnu menu z bankomatu, ako ju zamieňať v zmenárni alebo miestnej banke. Pri výberoch z bankomatov v zahraničí platí, že je lepšie vybrať si jednorazovo vyššiu sumu a pri výbere mimo krajín eurozóny sa odporúča voliť domácu menu bez konverzie.



„Poplatky za výber z bankomatu v zahraničí si určuje každá banka individuálne. Ide buď o fixnú sumu alebo o percento z vyberanej sumy, cena sa môže pohybovať až do výšky 5 eur za výber. Ďalší poplatok si môže účtovať aj prevádzkovateľ bankomatu v zahraničí. Z toho dôvodu odporúčame využívať bankomaty tých peňažných inštitúcií, ktoré poplatok nemajú,“ konštatovala Blažečková Janove. Rovnako odporúča vyberať si hotovosť v bankomatoch bánk a nie súkromných spoločností, pretože v nich môže vyjsť výber hotovosti podstatne drahšie.



U obchodníkov a v reštauráciách je podľa odborníčky najvýhodnejšie platiť bezhotovostne, pričom v krajinách mimo eurozóny sú zásady rovnaké ako pri výbere z bankomatu. Na termináli sa odporúča zvoliť platbu v domácej mene a bez konverzie. Vtedy prepočet vykoná domovská banka, ktorá použije spravidla výhodnejší výmenný kurz v porovnaní s kurzom predajcu alebo banky, ktorá terminál prevádzkuje. Okrem nevýhodného kurzu môžu byť účtované aj ďalšie poplatky spojené s konverziou.



Bezpečnejšie ako používanie platobnej karty je bezkontaktné platenie telefónom alebo hodinkami. „Pri tomto spôsobe platby nie sú s obchodníkom zdieľané vaše meno či číslo karty, používa sa namiesto toho len token - náhodne generované číslo, ktoré sa používa namiesto skutočného čísla karty pri platbách, čím sa môže predísť zneužitiu karty,“ vysvetlila Blažečková Janove.



Na dovolenku tiež odporúča zobrať si viacero platobných kariet pre prípad, že by človek jednu z nich stratil, zabudol PIN kód, vyčerpal denný limit či zostatok na karte, alebo ju musel zablokovať. Pri rezervácii hotela či požičaní auta sa často zíde kreditná karta, pričom mnohé na seba viažu aj cestovné poistenie.



Pred odchodom do zahraničia je tiež dobré skontrolovať platnosť uvedenú na karte, výšku nastavených limitov, ako aj výšku disponibilných prostriedkov. „Ak kartu stratíte, alebo máte podozrenie na jej zneužitie, ihneď ju zablokujte cez call centrum banky, mobilnú aplikáciu či internet banking,“ doplnila odborníčka.