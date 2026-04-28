Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?
Zvýšenie ceny už dojednaného zájazdu pripúšťa Občiansky zákonník len vo výnimočných prípadoch.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Zaplatená záloha ani doplatený celý zájazd ešte neznamená, že cestovná kancelária nemôže siahnuť klientovi hlbšie do vrecka. Zvýšenie ceny už dojednaného zájazdu pripúšťa Občiansky zákonník len vo výnimočných prípadoch. Ako upozornila riaditeľka českej spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová, musí na to existovať zákonný dôvod, zvýšenie ceny musí byť vopred dohodnuté v zmluve a organizátor musí zákazníkovi zrozumiteľne vysvetliť, prečo zájazd zdražuje a ako novú čiastku vypočítal.
„Organizátor zájazdu môže zvýšiť cenu iba vtedy, keď vzrastie cena dopravy v dôsledku drahších pohonných látok alebo iných zdrojov energie, zvýšia sa dane či poplatky spojené s cestovnými službami, prípadne sa zmení výmenný kurz týkajúci sa stanovenej ceny zájazdu,“ vymenovala dôvody zvýšenia ceny zájazdu Hekšová.
Nestačí podľa nej len obyčajný odkaz na „vývoj trhu“ alebo „zvýšené náklady“. V zmluve si cestovná kancelária musí možnosť navýšenia ceny výslovne vyhradiť. Zároveň by v nej mala opísať, podľa akého kľúča zvýšené náklady premietne do výslednej ceny zájazdu.
Ďalej platí, že podľa daného výpočtu musí cestovná kancelária zájazd zlacniť, ak sa naopak opísané náklady znížia. A štvrtá podmienka je, že organizátor musí navýšenie ceny zájazdu riadne oznámiť. Pritom nestačí iba oznámenie konečnej sumy. Spotrebiteľ by mal očakávať textovú podobu, zrozumiteľné zdôvodnenie a transparentný výpočet cenového navýšenia.
Zásadné je tiež, o koľko sa zájazd predraží. „Pokiaľ cestovná kancelária zvýši cenu v súlade so zákonom a zmluvou o zájazde a navýšenie dosiahne maximálne osem percent z celkovej ceny zájazdu, k zdraženiu dôjde aj bez súhlasu spotrebiteľa. Oznámenie ale musí dostať najneskôr dvadsiaty deň pred začatím zájazdu. Ak príde neskôr, spotrebiteľovi nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu,“ vysvetlila Hekšová.
Ak presiahne navrhnuté zdraženie osem percent z celkovej ceny zájazdu, už nejde o zmenu, ktorú musí spotrebiteľ automaticky akceptovať. V takejto situácii môže návrh prijať, alebo od zmluvy odstúpiť bez akejkoľvek sankcie v primeranej lehote určenej organizátorom zájazdu. Pokiaľ cestujúci v tejto lehote navrhované zvýšenie ceny neprijme, zmluva o zájazde zaniká.
„Odporúčame, aby sa spotrebitelia nenechali odbiť všeobecným tvrdením o zdražení a vždy požadovali konkrétne zdôvodnenie s odkazom na výpočet uvedený v zmluve. Starostlivo by si mali strážiť aj hranicu osem percent a dvadsaťdennú lehotu na oznámenie cenového navýšenia. Ak nie sú na zvýšenie ceny splnené zákonné podmienky, nemusia sa spotrebitelia s navýšením ceny zmieriť,“ dodala Hekšová.
