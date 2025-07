Dovolenková sezóna: Čo robiť ak vám na letisku poškodia batožinu?

Bratislava 24. júla (TASR) - Pri stratenej alebo poškodenej batožine majú cestujúci nárok na finančnú kompenzáciu od leteckého dopravcu. V prípade jej meškania je nutné navštíviť na letisku službu batožiny, prípadne odbavovací pult, kde treba vyplniť protokol o nezrovnalostiach v majetku (PIR), ktorý slúži ako oficiálna reklamácia batožiny. Upozornila na to riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová.



„PIR protokol, rovnako ako palubnú vstupenku a batožinový lístok, je dôležité starostlivo uchovať. V prípade, že bude cestujúci žiadať preplatenie nevyhnutných výdavkov alebo kompenzáciu škody, musí tieto dokumenty dopravcovi predložiť. Ak je okienko preťažené, napríklad ak sa problém týka viacerých cestujúcich, oplatí sa overiť, či dopravca neponúka možnosť nahlásiť problém aj online,“ spresnila Hekšová.



Zároveň na letisku môže podľa nej cestujúci získať aj informáciu o aktuálnej polohe batožiny a predpokladanom čase jej doručenia. Niektoré letecké spoločnosti dokonca ponúkajú aj možnosť online sledovania oneskorenej batožiny. Zvyčajne je potrebné zadať kontaktné údaje a adresu, kam má byť batožina doručená, ako je adresa hotela či iného ubytovania alebo, v prípade návratu domov, bydlisko cestujúceho. Doručenie batožiny zabezpečuje letecká spoločnosť na vlastné náklady.



Hekšová zdôraznila, že pri oneskorení batožiny je pravdepodobné, že cestujúci si bude musieť kúpiť základné hygienické potreby alebo oblečenie. Preto je potrebné si všetky účtenky za nákupy uschovať. Luxusné veci, ako napríklad značkovú kabelku za stovky eur, však dopravca pravdepodobne nepreplatí. Za istých okolností mu podľa odborníčky vzniká povinnosť uhradiť aj neštandardné náklady, a to v prípade, ak ide o špecifickú situáciu, ako je účasť na športových pretekoch a cestujúci potrebuje výstroj. Môže si tak dať preplatiť náklady za jeho požičanie alebo náhradu.



Nárok na preplatenie nevyhnutných výdajov je nutné uplatniť písomne priamo u dopravcu najneskôr do 21 dní od doručenia oneskorenej batožiny. K žiadosti treba priložiť príslušné doklady vrátane účteniek. Odborníčka objasnila, že ak batožina nie je doručená do 21 dní, tak sa považuje za stratenú, pričom cestujúci má nárok na finančnú kompenzáciu nielen za samotnú batožinu, ale aj za jej obsah. V tomto prípade bude potrebné doložiť doklady, ktoré preukážu hodnotu batožiny a jej obsahu.



Pri preprave cenných vecí je dobré obsah batožiny pred cestou odfotiť a v prípade poškodenia alebo straty bude fotografia slúžiť ako potvrdenie o tom, v akom stave boli veci pred vycestovaním a čo konkrétne sa v batožine nachádzalo. Po doručení poškodenej batožiny treba vyhľadať reklamačné okienko, vyplniť formulár a zdokumentovať rozsah škôd. Spolu s formulárom, palubnou vstupenkou a batožinovým lístkom je nutné nárok na finančnú kompenzáciu predložiť dopravcovi. Reklamáciu je potrebné urobiť najneskôr do siedmich dní od jej prevzatia. Hekšová dodala, že aktuálna výška maximálnej finančnej náhrady pri stratenej alebo poškodenej batožine je približne 1900 eur.