Dovolenkové výdavky môže ovplyvniť aj vývoj eura

Bratislava 29. júna (TASR) - Dovolenkové výdavky môže ovplyvniť aj vývoj kurzu eura. Počas tohtoročného leta môžu dovolenkári vďaka vývoju eura ušetriť pri nákupoch v Turecku, naopak, míňanie v ázijskej exotike vyjde tento rok drahšie. Euro voči niektorým menám významne posilnilo, čo pre slovenských dovolenkárov znamená lacnejšie služby, či už ide o pohonné látky, nákupy alebo ubytovanie. Vyplýva to z analýzy ČSOB.



Podľa analýzy Slováci počas uplynulých rokov najviac míňali pri platení kartou v Rakúsku. Nasledovali Chorvátsko, Česko, Taliansko a Maďarsko. Najčastejšie však platobné karty slovenskí dovolenkári používali v Českej republike, až potom v Rakúsku a Chorvátsku. Medzi krajiny, kde Slováci v uplynulých rokoch vykonali najviac transakcií platobnou kartou, patrili aj Poľsko, Grécko a Francúzsko.



Priemerná suma jednej transakcie počas minulého leta bola v Česku 24 eur, Rakúsku 35 eur, Chorvátsku 41 eur, Maďarsku 25 eur, Francúzsku 37 eur a Grécku 34 eur.



Ušetriť počas tohto leta môžu slovenskí dovolenkári napríklad aj v susednej Českej republike. Euro voči českej korune totiž mierne posilnilo a za jedno euro dostanú o 0,30 % viac českých korún ako vlani. „Výraznejšiu úsporu pri prepočte spozorujú našinci v Maďarsku. Jedno euro zamenia za 403 maďarských forintov, ide o medziročný rozdiel na úrovni 15,33 %. Výhodnejšie si prepočítajú kurz dovolenkári pri mori v Turecku. O 27,44 % posilnilo euro voči tureckej líre oproti minulému letu,“ zistila ďalej ČSOB.



Ušetriť počas tohtoročného leta môžu aj cestovatelia, ktorí sa chystajú do Spojených štátov amerických. Euro voči americkému doláru totiž posilnilo o 30,40 %. Naopak, euro oslabilo v porovnaní s niektorými ázijskými menami, drahšie tak turistov vyjdú nákupy v Thajsku či Japonsku.



Banka dovolenkárom tiež odporučila, aby si vopred overili, či hotovosť v cudzej mene, s ktorou sa vrátia zo zahraničia, je možné zameniť späť na eurá. „Niektoré meny sa na Slovensku nedajú vôbec zameniť, a to ani v bankách, ani v zmenárňach. Národná banka Slovenska zmenárenskú činnosť nevykonáva vôbec,“ upozornila ČSOB.