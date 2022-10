Dovoz aj vývoz tovaru v auguste medziročne vzrástol o viac ako 30 %

Bratislava 7. októbra (TASR) - Slovenský export aj import v auguste zrýchlil medziročný rast, keď druhýkrát v tomto roku prekonal hranicu 30 %. Vývoz vzrástol o 30,3 % na 8,3 miliardy eur a dovoz sa zvýšil o 30,4 % na 8,4 miliardy eur. Vyplýva to z predbežných výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



Export ovplyvnila najmä vyššia hodnota vyvezených motorových vozidiel, elektrického prúdu a ropných výrobkov. K zvýšeniu dovozu tovaru na Slovensko prispela najmä medziročne vyššia hodnota nakupovaných častí a súčastí vozidiel, elektriny a zemného plynu. "Nárast zahraničného obchodu súvisí aj s vyššími cenami týchto komodít," uviedol ŠÚ.



Rast vývozu pokračuje už jedenásty mesiac a aktuálne bol druhý najvyšší za toto obdobie. Medziročný nárast hodnoty dovozu pokračuje plynule od februára minulého roka. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 158,2 milióna eur, čo je o 54,6 milióna eur väčší deficit ako v auguste 2021.



Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast v auguste tohto roka deväť z nich. Najvýznamnejší vplyv na rast celkového exportu mala najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu, a to stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 29,4 %. K celkovému rastu hodnoty slovenského exportu prispel aj vyše dva a pol násobný nárast (o 163,9 %) v triede minerálne palivá, kam okrem iného patrí vývoz elektrického prúdu či výrobkov z ropy.



Rovnako ako pri exporte aj rast pri dovoze najvýznamnejšie ovplyvnil vyšší import strojov a prepravných zariadení, ktorých hodnota medziročne vzrástla o 29,9 %. Vyššiu dynamiku celkového dovozu ovplyvnila aktuálne tretia objemovo najväčšia položka v dovoze - minerálne palivá, medzi ktoré patrí dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie. Aktuálna hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 89 %. Dovoz minerálnych palív mal aktuálne takmer dvojnásobne vyššiu hodnotu ako v auguste 2021 a trojnásobne vyššiu ako v roku 2020.



Po sezónnom očistení údajov dosiahol celkový vývoz tovaru v auguste 2022 hodnotu deväť miliárd eur pri medziročnom raste o 27,1 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 26,9 % na 8,8 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 173,3 mil. eur (o 49,2 milióna eur väčšie ako v auguste 2021).



Za prvých osem mesiacov tohto roka hodnota tovarov medziročne vzrástla pri vývoze o 16,7 % na 66,8 miliardy eur a pri dovoze o 24 % na 68,7 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 1,9 miliardy eur. "Za rovnaké obdobie minulého roka pritom bolo aktívne v objeme viac ako 1,8 miliardy eur," dodali štatistici.